«У новых руководителей регионов два тренда — либо со всеми «целоваться взасос», либо быть завхозами»

Политолог Сергей Маркелов спрогнозировал, каким руководителем может стать новый глава Башкирии к моменту общенародных выборов в сентябре 2019 года

Сергей Маркелов в своем интервью объясняет всю опасность ситуации в Ингушетии, где не утихают митинги из-за изменения границы с Чечней. Что касается Башкирии и ее нового руководителя Радия Хабирова, то эксперт предлагает дождаться зимы, чтобы увидеть, каким будет новый глава республики. Предлагаем текст беседы читателям «Реального времени».

«Финансирование протестующих в Ингушетии осуществляется более чем двадцатью источниками»

— Сергей, начну, наверное, с Ингушетии, где сегодня вступило в силу новое соглашение о границе с Чечней, которое ранее вызвало многотысячную акцию протеста против передачи ингушских земель соседям. Люди до сих пор не уходят с улиц, напряжение не спадает и, может, пора Владимиру Путину посадить глав республик за стол, где они все вместе найдут выход из ситуации с помощью президента страны?



— Я 15 лет жил на Северном Кавказе и скажу, что вы сказали правильно — нужно посадить двух глав республик за стол, но именно фактор Путина — это то, что может стабилизировать ситуацию в Ингушетии. Причем фактор Путина должен содержать решение — к примеру, решение отложить на 10—15 лет разграничивание территорий республик, деревень, нефтепроводов и всего остального. Фактор Путина — это хорошо, но если он ничего не решит, это никого не остановит, потому что на Кавказе в каждом явлении очень много переплетений — к примеру, один компетентный человек на днях сказал мне, что финансирование протестующих в Ингушетии осуществляется более чем двадцатью источниками! Двадцать источников это же не один олигарх, который дает деньги на выступления — олигарха-то легко вычислить, а нескольких других уже сложно. Поэтому фактор Путина без решения не сработает — у кавказского мозга очень сложная конструкция, поэтому в этой ситуации должно быть не просто четкое, а идеальное решение, а решение тут — откатить на неопределенный срок назад в историю.

— Но ведь Евкуров буквально пару дней назад внятно объяснил в интервью радио «Эхо Москвы», что вопрос границы не был урегулирован с 1991 года, что землями республика обменялась для удобства в управлении ряда хозяйственных, в том числе дорожных организаций обеих республик и территории эти нежилые давным-давно. Почему люди не понимают этого?

— Эту позицию легко объяснить с нашей с вами точки зрения — экспертно-журналистской, но очень сложная задача стоит перед тобой, когда требуется объяснить необъяснимое и объяснить, не объясняя. Евкуров, как военный, теряется в этих сложных политических языках и не может объяснить — политический язык очень сложно перекладывается на язык простых людей. А язык простых людей такой — «вы все, что угодно мне тут рассказывайте, но верните то, как было — зачем придумывать разграничения?», а промежуточные решения — это только притухание.

«Нужно посадить двух глав республик за стол, но именно фактор Путина — это то, что может стабилизировать ситуацию в Ингушетии. Причем фактор Путина должен содержать решение». Фото vk.com/junusbek.evkurov



— Может быть, людей больше огорчило то, что все эти дела не обсуждались в обществе?

— Понятно, что обсуждение никуда бы не зашло, но сам факт обсуждения на Кавказе очень важен и еще важно, когда обсуждение делается прозрачно, ибо двойные и тройные смыслы на Кавказе превращаются в одинарные смыслы — в выстрел, в автомобильную аварию или еще что-то.

— В начале беседы высказали, что важен фактор Путина. Что еще необходимо, чтобы избежать сейчас и в будущем подобного недовольства людей?

— Есть только два инструментария, которые сейчас действуют на Кавказе и которые очень эффективны — во-первых, это тот инструментарий, который показывают в Чечне Кадыров и в Дагестане Васильев, то есть жесткое единоначалие, единообразие, все сомнения — в сторону «нет», все согласия в сторону «да». Второй сценарный план — договариваться как в маленьких республиках типа Карачаево-Черкесии, или как договариваются люди в местах компактного проживания различных национальностей в Ставрополье, и это уже демократичная история. Возьмет ли Путин первый инструментарий? Вряд ли — он сейчас не может быть главным в конфликте двух республик, он не может быть главой республики. Конечно, сейчас очень велик соблазн пойти по жесткому сценарию, но тогда должна быть смена Евкурова.

«На этой должности мог бы хорошо сработать Ялалов»

— Теперь обратимся к событиям, происходившим рядом с Татарстаном. У соседней Башкирии новый глава. Почему отставили Рустэма Хамитова и почему на смену ему выбрали Хабирова?

— Тут сработали две «системы», две «базы данных». Первая — это нарастающая слабость бывшего главы республики, а именно — нарастание систем конфликтности, систем рисков по силовикам, системы межнациональной конфликтности, системы экономических проблем Башкирии и так далее. Вторая «база данных» — когда стали перебирать кандидатуры, которые могли бы прийти на должность нового главы республики, то вероятнее всего, в Кремле увидели, что скамейка запасных в Башкирии очень маленькая. При Хамитове была большая текучка кадров, и на этой должности мог бы хорошо сработать Ялалов — бывший мэр Уфы, ныне сенатор, но у него мало аппаратного опыта, маловато политического веса. А в лице Хабирова мы получаем федерального человека, прошедшего федеральную школу, хотя подчеркну – Радий Хабиров прошел все-таки не сложную федеральную школу, которая давала бы ему ресурсность для возвращения, но уже на должность главы республики. Все-таки сидеть на управлении департамента и в кабинете разруливать взаимоотношения администрации президента и депутатов Госдумы не является какой-то огромной ресурсностью. Возможно, он заработал хорошую личную коммуникацию, но вот заработал ли Хабиров хороший федеральный вес?

— Он был мэром подмосковного Красногорска, но мне думается, что руководящего опыта территорией у Хабирова могло быть и больше…

— Абсолютно согласен. Давайте вспомним: бюджет Красногорска это почти половина бюджета многих из регионов России, и быть мэром Красногорска — это фактически уровень губернатора, и наверное, ему надо было 5 лет руководить городом. Но видите — система многое заставляет ускорять и менять — рисков оставить Хамитова было больше, чем его убрать.

«Хамитов слишком часто обращался к политике «пусть система за меня играет» и на третьей фазе у него ничего не вышло». Фото kremlin.ru



Вообще сегодня понятие политического риска сводится к понятию силового риска. Основные риски — это те риски, которые закладываются в политическую команду силовиками, и именно силовики сейчас являются стартаперами того, что необходимо что-то менять в управлении территорией. Именно силовики говорят, что мол, тут плохо, они говорят, что нарастает та или иная опасность, что есть много вопросов к команде, много есть вопросов к первому лицу.

—Почему возникло много вопросов к Хамитову?

—Как любой руководитель региона, Хамитов прошел некие трансформации. В первый срок у Хамитова была следующая стилистика управления — как говорили наблюдатели, свой пост он воспринимал как большую степень доверия федерального центра, и поэтому без решения центра он не принимал ни одно решение — ни кадровое, ни юридическое. Как говорили мне, Хамитов в первые годы руководства Башкирией не вылезал из Москвы, постоянно бегал к своим кураторам в Кремле и правительстве.

Но потом федералы стали ему говорить: «Ну давай что-то решай сам — что все к нам-то?». В чем лукавство решений через Москву, в которое попадают новые губернаторы? Ты вроде бы просишь Москву эти проблемы разрулить, но при этом ты должен понимать, что на Москву ты делегируешь и ошибки. А в Москве сидят не идиоты и понимают многое. И сказали Хамитову: «Рули во многих вопросах сам!». Поэтому второй фазой в правлении Хамитова стала фаза делегировать полномочия своей команде. Он стал играть в некую сильную кадровую политику, то есть стал брать людей, которые готовы принимать решения, но при этом не готов был брать решения на себя. Но это опять же во многом сводилось к Москве — посоветуйте, кого мне взять на такую-то должность (председателя правительства, ключевые должности министров, спикера Курултая). И только потом, на третьей фазе правления, Хамитов начал принимать самостоятельные решения. Но было уже поздно — Хамитов слишком часто обращался к политике «пусть система за меня играет». И на третьей фазе у него ничего не вышло.

«Радий Хабиров научился в Москве быть осторожным»

-Можно сказать, что Радий Хабиров — это полная противоположность Хамитову?

— Очень трудно сказать. Вот было ли что-то Хабировым сделано интересного в управлении Красногорском? Никто ничего об этом не слышал. Было слышно только о борце ММА — американце с российским паспортом Монсоне, который выбрался в Красногорскую думу и больше ничего! Ну может быть, еще эксперты слышали о друге Хабирова, который хотел возглавить на выборах в местную думу список партии Собчак, но его со списка сняли. И этот друг ушел из партии. Вот вам 2 года суперкрасногорского мэра! Конечно, изначально в политике Хабирова в Башкирии будет два тренда — пинать предыдущую команду, сперва по мелочам, а после выборов 2019 года, по-крупному. А второй тренд — популизм. Но в чем можно быть уверенным, так это в том, что Радий Хабиров научился в Москве быть осторожным — выжить при трех главах администрации президента это означает, что человек справлялся с работой. Поэтому первым правилом в его работе будет осторожность, а вот насколько Хабиров готов быть воином, насколько он готов бороться за сломы трендов и превращать республику, незаслуженно запинанную, в республику, сравнимую с локомотивом наподобие вашего Татарстана, сказать трудно.

«Конечно, изначально в политике Хабирова в Башкирии будет два тренда — пинать предыдущую команду — сперва по мелочам, а после выборов 2019 года, по-крупному, а второй тренд — популизм. Но в чем можно быть уверенным, так это в том, что Радий Хабиров научился в Москве быть осторожным». Фото glavarb.ru



— Когда мы увидим принципы руководства регионом от Радия Хабирова?

— В эти месяцы их и будет видно — я пока не смотрел календарный план работы органов власти Башкирии, но я думаю, что если сейчас в плане работа над бюджетом республики, то с него все и начнется в понимании Хабирова. На примере того, как он будет вести себя в отношении статей бюджета, мы увидим стилистику его работы, его технологию работы. Именно на бюджете во многом проявляется политическая позиция первого лица территории! Далее нужно посмотреть увеличится или уменьшится число зимних конфликтов — заморозка и разморозка, вход в зиму и так далее. Мой прогноз — стилистику Хабирова мы увидим не позже ранней весны 2019 года.

— Одна из больных тем в Башкирии — это будущее производств БСК и сохранение шихана Торатау. Многое ли тут в решении проблем будет зависеть от Хабирова и затянется ли решение?

— От Хабирова по ситуации с БСК вообще ничего не зависит! Хабиров в данном случае это история только уведомительная — он может только войти в ситуацию и понять позицию федералов. А с позиции федералов определенный сценарий пошел. Но если история затянется, то «фактор Хабирова» появится. К какому-то финалу история движется, но не к тому, который был бы самым лучшим.

— Вы согласитесь, что если проблема с БСК не решится, это может создать через год электоральные проблемы для Хабирова?

— Возможно. Если проблема не разрешится, то эти накопленные вопросы оппозиция возьмет в штыки.

— В Башкирии среди заслуг Хамитова видели рост числа свободных СМИ. Какими могут взаимоотношения со СМИ у нового главы Башкирии?

— С учетом того, что Хабиров это человек осторожный, такой человек будет очень болезненно относится к критическим высказываниям в свой адрес. Понимаете, публичный человек привык к тому, что он восемь раз что-то прокричал и восемь раз получил в ответ кидание гнилыми помидорами или тухлыми яйцами, а здесь человек ни говорить, ни получать не привык, поэтому ситуация непростая. Но нужно понять, готов ли будет Хабиров разговориться, нужно понять его место в «публичке». Я все-таки думаю, что он будет осторожничать. Потому что видно, что Хабиров себя считает важной фигурой, кабинетной фигурой и непонятно, как он будет реагировать на системную критику, но ему, наверное, будет сложно, если его будут «пинать», ведь кабинетный человек самолюбив и честолюбив. Будет ли жестче работа Хабирова со СМИ? Наверное, будет жестче.

— А как может пойти взаимодействие Хабирова с партиями и общественниками?

— Все будет идти по ситуации. В этом плане пока у Хабирова трендов не будет — он будет «разруливать» ситуации и общаться, если они будут возникать. Обычноо у новых руководителей бывают два тренда — они либо начинают со всеми «целоваться взасос», понимая, что эти люди будут «делать» тебе единый день голосования на следующий год — общественники, партийцы, религиозные деятели, либо новый глава региона начинает все общественные объединения и партии держать на жесткой дистанции, занимаясь чисто экономикой и «социалкой», то есть быть завхозом. Но мне почему-то кажется, что Хабиров не готов работать завхозом.

«От Хабирова по ситуации с БСК вообще ничего не зависит! Хабиров в данном случае это история только уведомительная — он может только войти в ситуацию и понять позицию федералов». Фото Евгения Калашникова

— Вот вопрос команды Радия Хабирова многом покажется более важным. Кто может войти в нее, какие люди?

— Как мне сказал один мой друг—политолог, в свете того, что Хабиров не знал о своем будущем возврате в республику и в свете того, что в Красногорске с ним работало много выходцев из Башкирии, то можно предположить, что эти люди также поедут в Башкирию. Но я думаю, что на старте кадровой политики, у Хабирова, как и у многих губернаторов будут три источника — это рекомендованные люди из Москвы, какой-то кадровый пакет Хабиров подберет сам, и третий пакет — это случайно появившиеся люди. С какими источниками будет перекос? Я думаю, что перекос будет идти в сторону людей случайных и рекомендованных федеральным центром — своих людей тут будет очень мало, а больше их появится лишь с пониманием Хабировым ситуации в республике.

— Могут ли в команде Хабирова быть люди экс-главы Башкирии Рахимова?

—Не думаю. Да, Хабиров и Рахимов вместе пофографировались, но роль Рахимова не возрастет — можно сколько угодно говорить о прощении, но сам факт того, что Рахимов это тот человек, который хотел посадить Хабирова в тюрьму, то какая-то тут может быть дружба и воля? Рахимов может выступать лоббистом каких-то своих людей, но мне думается, что это гиблая история — не попадут к Хабирову люди Рахимова.