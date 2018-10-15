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Moody's подтвердило рейтинг Башкирии на уровне «Bа2» с «позитивным» прогнозом

16:14, 15.10.2018
Moody's подтвердило рейтинг Башкирии на уровне «Bа2» с «позитивным» прогнозом
Фото: commons.wikimedia.org / Mdyscorp

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service подтвердило кредитный рейтинг Башкирии на уровне «Bа2» с «позитивным» прогнозом.

Рейтинг отражает высокие показатели ликвидности, низкий уровень долговой нагрузки, консервативную бюджетную политику, а также устойчивое развитие экономики, говорится на сайте регионального правительства.

Стоит отметить, что в настоящее время аналогичный кредитный рейтинг имеют Республика Татарстан, Ханты-Мансийский автономный округ и Московская область.

Ранее Башкирия вошла в тройку лидеров рейтинга эффективности региональных систем налогообложения по итогам 2017 года, составленном PricewaterhouseCoopers. Республика набрала 172 балла и уступила только Москве и Ханты-Мансийскому автономному округу.

АналитикаЭкономикаФинансы Башкортостан
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