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Чиновники разработают план по борьбе с нелегальными перевозчиками в Уфе

09:20, 16.10.2018
Чиновники разработают план по борьбе с нелегальными перевозчиками в Уфе
Фото: wikimedia.org

В Уфе чиновники мэрии разработают план по нормализации ситуации на рынке пассажирских перевозок. Данное поручение озвучил на оперативном совещании врио главы администрации столицы Башкортостана Салават Хусаинов.

По его словам, необходимо в ближайшие сроки изменить ситуацию в сфере общественного транспорта в Уфе. План должен быть, как подчеркнул Хусаинов, поэтапным и конкретным. Чиновник потребовал предоставить его к 19 октября, пишет «Башинформ».

Напомним, ранее врио главы Башкирии Радий Хабиров объявил войну нелегальным перевозчикам в Уфе. В качестве примера приведена Казань.

Общество Башкортостан
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