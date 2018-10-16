Чиновники разработают план по борьбе с нелегальными перевозчиками в Уфе

В Уфе чиновники мэрии разработают план по нормализации ситуации на рынке пассажирских перевозок. Данное поручение озвучил на оперативном совещании врио главы администрации столицы Башкортостана Салават Хусаинов.

По его словам, необходимо в ближайшие сроки изменить ситуацию в сфере общественного транспорта в Уфе. План должен быть, как подчеркнул Хусаинов, поэтапным и конкретным. Чиновник потребовал предоставить его к 19 октября, пишет «Башинформ».

Напомним, ранее врио главы Башкирии Радий Хабиров объявил войну нелегальным перевозчикам в Уфе. В качестве примера приведена Казань.