Врио главы Башкирии встретился с Талгатом Таджуддином и митрополитом Никоном

Сегодня врио главы Башкирии Радий Хабиров встретился с председателем Центрального духовного управления мусульман России Талгатом Таджуддином и митрополитом Уфимским и Стерлитамакским Никоном.

«Спасибо нашим уважаемым Талгат Хазрату и Владыке Никону за то, что смогли воскресным вечером принять меня и мы посоветовались по ряду важных вопросов. Они очень много делают для мира и межнационального согласия в нашей республике» — написал Хабиров на своей странице в Facebook.



Перед этим врио главы Башкирии Радий Хабировсовершил первый рабочий визит в регионе на «Башнефть». В ходе него врио главы региона отметил, что продолжит выстраивать конструктивные отношения с крупным бизнесом республики.