СМИ: Сидякин может стать руководителем администрации главы Башкирии

Депутат Госдумы от Татарстана Александр Сидякин может сложить с себя полномочия. По некоторым данным, он перейдет на должность руководителя аппарата главы РБ.

«Александр Сидякин может в ближайшее время сдать мандат, поскольку обсуждает свой переход в Республику Башкирия на должность руководителя аппарата главы республики», — приводит ТАСС слова источника.

Напомним, что врио главы Башкирии назначен Радий Хабиров. По слухам, он может перевести нынешнего руководителя своей администрации Евгения Маврина на должность премьер-министра республики. В этом случае освободившееся место вполне мог бы занять Сидякин.

В мае сообщалось, что Сидякин может войти в новый состав российского правительства в качестве одного из замминистра. Однако эта информация так и не подтвердилась.