Министр здравоохранения Башкирии подал в отставку

Министр здравоохранения Башкирии Анвар Бакиров подал в отставку в понедельник, 15 октября.

По информации «Коммерсанта», решение об уходе чиновник принял после оперативного совещания в правительстве, на котором врио главы республики Радий Хабиров раскритиковал его за очереди в больницах, нехватку медработников, дефицит медикаментов.

Кроме того, высока вероятность отставки вице-премьера Башкирии Андрея Трухана. В настоящее время он ушел на больничный, сообщает «Федерал Пресс» со ссылкой на правительственный источник.

Напомним, ранее Радий Хабиров объявил войну нелегальным перевозчикам в Уфе. В качестве примера была приведена Казань.