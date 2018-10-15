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Министр здравоохранения Башкирии подал в отставку

17:21, 15.10.2018

Министр здравоохранения Башкирии Анвар Бакиров подал в отставку в понедельник, 15 октября.

По информации «Коммерсанта», решение об уходе чиновник принял после оперативного совещания в правительстве, на котором врио главы республики Радий Хабиров раскритиковал его за очереди в больницах, нехватку медработников, дефицит медикаментов.

Кроме того, высока вероятность отставки вице-премьера Башкирии Андрея Трухана. В настоящее время он ушел на больничный, сообщает «Федерал Пресс» со ссылкой на правительственный источник.

Напомним, ранее Радий Хабиров объявил войну нелегальным перевозчикам в Уфе. В качестве примера была приведена Казань.

ОбществоВласть Башкортостан
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