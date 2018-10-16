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Горсовет Уфы опубликовал список кандидатов на должность мэра города

15:08, 16.10.2018
Горсовет Уфы опубликовал список кандидатов на должность мэра города
Фото: pixabay.com

Городской совет Уфы опубликовал официальный список кандидатов на пост мэра города.

Всего в списке потенциальных кандидатов остаются 28 человек. Ранее один из кандидатов отозвал свою заявку. Список претендентов на должность мэра Уфы:

  1. Акеров Ким Эдуардович, индивидуальный предприниматель;
  2. Ахметшин Линар Маратович, ведущий инженер отдела технологий бурения ООО «Башнефть-добыча»;
  3. Вязовкина Наталья Евгеньевна, заместитель главного редактора ООО «Регион Медиа»;
  4. Гайнанова Альбина Галирахмановна, заместитель директора по общим вопросам ООО «РегионПром-Технология»;
  5. Губайдуллин Айрат Рамилевич, заместитель директора ООО «УфаГеоТехПроект»;
  6. Гусманова Алина Разиловна, начальник административно-хозяйственного отдела ОАО Холдинговая компания «Электрозавод»;
  7. Зайнуллин Руслан Флюрович, генеральный директор Фонда поддержки социальных программ развития муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан, индивидуальный предприниматель;
  8. Иванов Владимир Алексеевич, директор ООО «СНЭМА-ОйлГазИнвест»;
  9. Кабиров Артур Робертович, заместитель директора по спортивной работе Муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа № 5» городского округа город Уфа Республики Башкортостан;
  10. Камалетдинов Руслан Айратович (информация о месте работы не предоставлена);
  11. Котов Олег Александрович, заместитель главы Администрации Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан;
  12. Лукманов Тимур Уралович, исполняющий обязанности директора ГУП РБ «Башкирский лес», исполнительный директор Башкирского регионального отделение «Опора России»;
  13. Мирзаянов Рустам Абузарович, начальник юридического отдела администрации муниципального района Бирский район Республики Башкортостан;
  14. Миролюбов Сергей Сергеевич, директор ООО «Класс Менеджер-Уфа», директор по совместительству, ООО «Офис-Сервис», директор по совместительству ООО «Ресторан-сервис», директор по совместительству ООО «Шоу-сервис» РК «Огни Уфы»;
  15. Мустафин Ульфат Мансурович, заместитель генерального директора по капитальному строительству ПАО «Газпром газораспределение Уфа»;
  16. Мухаметшина Милауша Минизарифовна, заместитель начальника Московского межрайонного почтамта № 3 УФПС г. Москвы — филиал ФГУП «Почта России» в отделении почтовой связи 101000;
  17. Нуртдинов Руслан Борисович, заместитель главы администрации Калининского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан;
  18. Саитова Рамиля Хамитьяновна, генеральный директор ООО «Добрый день», юрист ИП Сагитова, директор по совместительству ООО «ГРАЧ»;
  19. Сафаров Ильдар Науфатович (временно неработающий);
  20. Сиразетдинов Комил Олимович, генеральный директор ООО «Хазина»;
  21. Смирнов Олег Константинович (временно неработающий);
  22. Тимирбулатов Валерий Султаньянович (временно неработающий);
  23. Хабибрахманов Шамсулла Хабибуллович, директор МБОУ «Башкирский лицей № 136 имени М. Искужина» городского округа город Уфа Республики Башкортостан;
  24. Хакимов Загир Ахсанович, руководитель аппарата Башкортостанского регионального отделения политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ»;
  25. Хафизов Рустам Фларидович, генеральный директор ООО «Газ-сервис»;
  26. Чанышева Лилия Айратовна (временно неработающая);
  27. Чиглинцев Евгений Александрович, директор ЗАО «ПромЖД-Гарант»;
  28. Янгалин Азамат Ахметович (временно неработающий).

Добавим, 22 октября пройдет заседание конкурсной комиссии по допуску кандидатов к участию в выборах. Среди основных требований — российское гражданство, возраст от 25 до 65 лет, отсутствие неснятой и непогашенной судимости, медицинских противопоказаний, родственных связей с председателем Совета ГО Уфы РБ, а также соответствие требованиям законодательства о муниципальной службе и устава города.

Претенденты не будут допущены к участию в конкурсе в случае несоответствия требованиям законодательства, а также непредоставления полного пакета документов.

Напомним, что депутаты Горсовета Уфы одобрили уход предыдущего мэра Уфы Ирека Ялалова в Госсобрание — Курултай РБ 27 сентября. Уже на следующий день на заседании республиканского парламента было решено отправить экс-мэра в Совет Федерации. Выборы нового главы города назначены на 29 октября.

ОбществоВласть Башкортостан
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