Горсовет Уфы опубликовал список кандидатов на должность мэра города
Городской совет Уфы опубликовал официальный список кандидатов на пост мэра города.
Всего в списке потенциальных кандидатов остаются 28 человек. Ранее один из кандидатов отозвал свою заявку. Список претендентов на должность мэра Уфы:
- Акеров Ким Эдуардович, индивидуальный предприниматель;
- Ахметшин Линар Маратович, ведущий инженер отдела технологий бурения ООО «Башнефть-добыча»;
- Вязовкина Наталья Евгеньевна, заместитель главного редактора ООО «Регион Медиа»;
- Гайнанова Альбина Галирахмановна, заместитель директора по общим вопросам ООО «РегионПром-Технология»;
- Губайдуллин Айрат Рамилевич, заместитель директора ООО «УфаГеоТехПроект»;
- Гусманова Алина Разиловна, начальник административно-хозяйственного отдела ОАО Холдинговая компания «Электрозавод»;
- Зайнуллин Руслан Флюрович, генеральный директор Фонда поддержки социальных программ развития муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан, индивидуальный предприниматель;
- Иванов Владимир Алексеевич, директор ООО «СНЭМА-ОйлГазИнвест»;
- Кабиров Артур Робертович, заместитель директора по спортивной работе Муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа № 5» городского округа город Уфа Республики Башкортостан;
- Камалетдинов Руслан Айратович (информация о месте работы не предоставлена);
- Котов Олег Александрович, заместитель главы Администрации Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан;
- Лукманов Тимур Уралович, исполняющий обязанности директора ГУП РБ «Башкирский лес», исполнительный директор Башкирского регионального отделение «Опора России»;
- Мирзаянов Рустам Абузарович, начальник юридического отдела администрации муниципального района Бирский район Республики Башкортостан;
- Миролюбов Сергей Сергеевич, директор ООО «Класс Менеджер-Уфа», директор по совместительству, ООО «Офис-Сервис», директор по совместительству ООО «Ресторан-сервис», директор по совместительству ООО «Шоу-сервис» РК «Огни Уфы»;
- Мустафин Ульфат Мансурович, заместитель генерального директора по капитальному строительству ПАО «Газпром газораспределение Уфа»;
- Мухаметшина Милауша Минизарифовна, заместитель начальника Московского межрайонного почтамта № 3 УФПС г. Москвы — филиал ФГУП «Почта России» в отделении почтовой связи 101000;
- Нуртдинов Руслан Борисович, заместитель главы администрации Калининского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан;
- Саитова Рамиля Хамитьяновна, генеральный директор ООО «Добрый день», юрист ИП Сагитова, директор по совместительству ООО «ГРАЧ»;
- Сафаров Ильдар Науфатович (временно неработающий);
- Сиразетдинов Комил Олимович, генеральный директор ООО «Хазина»;
- Смирнов Олег Константинович (временно неработающий);
- Тимирбулатов Валерий Султаньянович (временно неработающий);
- Хабибрахманов Шамсулла Хабибуллович, директор МБОУ «Башкирский лицей № 136 имени М. Искужина» городского округа город Уфа Республики Башкортостан;
- Хакимов Загир Ахсанович, руководитель аппарата Башкортостанского регионального отделения политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ»;
- Хафизов Рустам Фларидович, генеральный директор ООО «Газ-сервис»;
- Чанышева Лилия Айратовна (временно неработающая);
- Чиглинцев Евгений Александрович, директор ЗАО «ПромЖД-Гарант»;
- Янгалин Азамат Ахметович (временно неработающий).
Добавим, 22 октября пройдет заседание конкурсной комиссии по допуску кандидатов к участию в выборах. Среди основных требований — российское гражданство, возраст от 25 до 65 лет, отсутствие неснятой и непогашенной судимости, медицинских противопоказаний, родственных связей с председателем Совета ГО Уфы РБ, а также соответствие требованиям законодательства о муниципальной службе и устава города.
Претенденты не будут допущены к участию в конкурсе в случае несоответствия требованиям законодательства, а также непредоставления полного пакета документов.
Напомним, что депутаты Горсовета Уфы одобрили уход предыдущего мэра Уфы Ирека Ялалова в Госсобрание — Курултай РБ 27 сентября. Уже на следующий день на заседании республиканского парламента было решено отправить экс-мэра в Совет Федерации. Выборы нового главы города назначены на 29 октября.
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