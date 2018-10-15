Хабиров назначил и. о. министра здравоохранения Башкирии Рафаэля Яппарова

Врио главы Башкортостана Радий Хабиров назначил исполняющим обязанности министра здравоохранения Рафаэля Яппарова.

Соответствующий указ Хабиров подписал сегодня, другим указом он освободил от должности главы Минздрава Анвара Бакирова, сообщает ВГТРК «Башкортостан».

Яппаров с 30 января 2018 года занимал пост первого замминистра здравоохранения РБ. С 2013 года он также является главным внештатным специалистом по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции Минздрава РФ в ПФО.

Министр здравоохранения Башкирии Анвар Бакиров подал в отставку сегодня, 15 октября. Отмечается, что решение об уходе чиновник принял после оперативного совещания в правительстве, на котором его раскритиковал врио главы республики Радий Хабиров.

Ранее сообщалось, что Хабиров может назначить новым премьер-министром Башкирии руководителя администрации главы РБ Евгения Маврина.