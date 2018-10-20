Хабиров уволил управделами главы Башкирии

Радий Хабиров освободил Рината Шагалина от должности «в связи с истечением срока полномочий». Соответствующий указ опубликован на сайте главы РБ.



Другим указом Хабиров назначил исполняющим обязанности управделами на его место заведующую отделом организации и обеспечения мероприятий управления делами главы РБ Гюзель Насырову.

О возможной отставке Шагалина СМИ сообщали ранее. Отмечалось, что Шагалин покинул должность в связи с истекшим рабочим контрактом.

Напомним, что после назначения Хабирова врио главы республики во властных структурах республики начались активные перестановки. Накануне СМИ сообщили, что заместители премьер-министра правительства РБ Евгений Гурьев и Фанзиль Чингизов подали в отставку. Также может покинуть пост еще один зампред правительства РБ — Илшат Тажитдинов.