Радий Хабиров поручил чиновникам разобраться с нелегальными перевозчиками в Уфе

Врио главы Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве отчитал чиновников за нелегальных перевозчиков в Уфе.

Глава региона поставил задачу навести порядок на рынке нелегальных перевозок и отчитаться о проделанной работе до 1 декабря. По его словам, во многих крупных городах сейчас не осталось такой проблемы.

«В Казани, например, так — у вас тут Техас какой-то. Сколько вам времени нужно? Вот я людям ответил, что больше этих нелегальных маршрутов не будет. Что у нас нет правоохранительных структур?» — цитирует Хабирова «АиФ-Уфа».

Напомним, ранее в результате ДТП с участием двух автобусов в Уфе пострадали 15 человек.