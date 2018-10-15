Радий Хабиров поручил чиновникам разобраться с нелегальными перевозчиками в Уфе
Врио главы Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве отчитал чиновников за нелегальных перевозчиков в Уфе.
Глава региона поставил задачу навести порядок на рынке нелегальных перевозок и отчитаться о проделанной работе до 1 декабря. По его словам, во многих крупных городах сейчас не осталось такой проблемы.
«В Казани, например, так — у вас тут Техас какой-то. Сколько вам времени нужно? Вот я людям ответил, что больше этих нелегальных маршрутов не будет. Что у нас нет правоохранительных структур?» — цитирует Хабирова «АиФ-Уфа».
Напомним, ранее в результате ДТП с участием двух автобусов в Уфе пострадали 15 человек.ОбществоВласть Башкортостан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым