Хабиров может назначить новым премьером Башкирии Евгения Маврина — СМИ

Новым премьер-министром Башкирии может стать руководитель администрации главы РБ Евгений Маврин. Однако врио главы РБ Радий Хабиров не может отправить в отставку действующего премьера Рустэма Марданова.

«Но если Рустэма Марданова попросят самого написать заявление, то он не будет сопротивляться», — передает ProUfu.ru слова одного из депутатов Госсобрания — Курултая Башкирии.

Напомним, что Маврин только в июне этого года был назначен руководителем администрации главы РБ. В руководство республики он вернулся в конце мая.

Маврин занимал пост исполнительного директора банка «Уралсиб», министра экономического развития Башкирии и заместителя премьер-министра республики. В 2015 году был назначен советником Хамитова.

Последние два года он является директором некоммерческой организации «Культурно-образовательный центр «Арт-Уфа».