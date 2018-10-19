«Достаточно вспомнить, как ломали Сидякина через колено с требованием дать компромат на Хабирова»

Политтехнологи прогнозируют отставку правительства Башкортостана в ближайшие дни

Фото: Максим Платонов

Правительство Башкортостана скоро может уйти в отставку, сообщают местные СМИ со ссылкой на источники в кабмине. Несмотря на заявление врио главы республики Радия Хабирова о готовности работать с командой своего предшественника — Рустэма Хамитова, политологи считают это событие вполне ожидаемым. Кто наиболее вероятный кандидат в премьеры РБ и мэры Уфы, у каких хамитовских чиновников есть шансы сохранить власть и на какую должность позвали депутата Госдумы от Татарстана Александра Сидякина — подробнее в комментариях экспертов «Реального времени».

Сидякин возглавит администрацию Хабирова?

Сразу несколько источников в Башкортостане сообщают о возможной отставке правительства в ближайшее время. Так, два источника в кабмине сообщили коллегам из «Ъ», что «с членами правительства были проведены переговоры, поступило такое предложение [о добровольной отставке], оно обсуждается, окончательное решение может быть принято на днях».

Официально информацию пока не подтверждают. Врио главы республики не имеет полномочий отправлять в отставку членов правительства без их желания. Тем не менее 15 октября после жесткой критики Радия Хабирова министр здравоохранения РБ Анвар Бакиров уволился. Вчера появилась информация, что может уйти и министр образования Гульназ Шафикова.

Политтехнологи убеждены, что правительство Башкортостана покинут еще многие, хотя ранее врио главы республики утверждал о своей готовности работать с командой предшественника Рустэма Хамитова. Впрочем, полностью перестановки в правительстве и администрации он не исключал.

Правительство Башкортостана скоро может уйти в отставку, сообщают местные СМИ со ссылкой на источники в кабмине. Фото glavarb.ru



В частности, сегодня стало известно, что пополнить команду Хабирова может приглашенный им депутат Госдумы от Татарстана Александр Сидякин. С ним врио главы РБ связывает совместная работа в администрации президента Башкортостана в 2003 году. Сообщается, что Сидякин может возглавить администрацию главы РБ — пост, который занимал в начале их знакомства сам Хабиров. «Реальному времени» удалось связаться с Александром Геннадьевичем, но подтверждать или опровергать эту информацию он не стал: «Не комментирую», — был лаконичен депутат.

«Достаточно вспомнить, как сарбаевцы ломали Сидякина через колено с требованием дать компромат на Хабирова»

Политолог и экс-замруководителя администрации президента Башкортостана Аббас Галлямов, наблюдая за первыми шагами Хабирова, считает, что тот настроен решительно, поэтому отставки правительства не исключает:

— Надо понимать, что при Хамитове Хабиров был для республиканских чиновников человеком нерукопожатным, поэтому никаких обязательств перед этими людьми у нового главы нет. Большинство из них в той или иной степени — его недоброжелатели. Приход Сидякина — в высшей степени логичен. Эта должность предполагает большую близость и серьезное доверие. Сидякин прошел с Хабировым через все перипетии последних десяти лет, и глава, безусловно, может ему доверять. Достаточно вспомнить, как сарбаевцы ломали Сидякина через колено с требованием дать компромат на Хабирова, однако тот отказался это сделать. Такой отказ в те времена означал серьезный риск.

Политтехнологи убеждены, что правительство Башкортостана покинут еще многие, хотя ранее врио главы республики утверждал о своей готовности работать с командой предшественника. Фото kremlin.ru

Уфимский политолог и колумнист «Реального времени» Дмитрий Казанцев подтвердил, что сейчас в республике идет «цементирование системы управления под новую региональную власть», тем более в настоящее время Радием Хабировым в качестве руководителя республики обозначаются болевые точки и приоритеты развития Башкортостана.

— Также мы видим, что предпринимаются первые точечные действия по решению накопившихся проблем и наведению порядка в ключевых сферах республики. И кадровый вопрос — один из основных для повышения эффективности работы госсектора, особенно в преддверии следующего года, который будет юбилейным для Башкортостана. Значит необходимо привлечь масштабные инвестиции в регион, особенно на фоне прошлогоднего снижения внебюджетных финансовых средств в республику. К тому же при новом первом лице активно идет настройка конфигурации власти в республике. Соответственно задается достаточно высокий темп нагрузки на действующих чиновников. Причем Радий Хабиров изначально заявил, что у него нет предвзятого отношения к тем или иным персоналиям и он готов работать с командой, так скажем доставшийся по наследству, без их условного разделения на «своих или чужих», главное профессиональные компетенции чтобы присутствовали и желанием активно работать, их этические нормы. Однозначно, что у него приоритет именно эффективности менеджмента, т.е. в новой власти остаются люди, готовые здесь и сейчас показывать хороший результат, предлагать что-то новое, работать в интенсивном режиме, быть открытыми и не бояться выстраивать прямые коммуникации с населением.

Дмитрий Казанцев соглашается с коллегами, что одним из наиболее вероятных кандидатов в премьеры Башкортостана может стать Евгений Маврин, нынешний руководитель администрации главы республики: «Маврин какое-то время взаимодействовал с Хабировым на федеральном уровне, по крайней мере ряд источников это утверждает. Можно учитывать тот факт, что он может больше себя найти в правительстве региона именно. Тем более, что Маврин уже был вице-премьером, курирующим экономический блок, т.е. у него практический опыт в этой работе есть».

Одним из наиболее вероятных кандидатов в премьеры Башкортостана может стать Евгений Маврин. Фото bashmedia.ru



Кроме того, Казанцев полагает, что из правительства уйдут сразу несколько вице-премьеров, в том числе Андрей Трухан, Марат Магадеев. Уйдут в разные сферы, причем по собственному желанию, потому что сейчас вопрос в том, чтобы новая команда поспевала за новым темпом руководителя.



— Наблюдается новый формат руководства, возросший уровень требований, а ряд чиновников, надо объективными быть, уже выработали свой ресурс. Чтобы попасть в десятку, новый глава региона подбирает людей, готовых к выполнению амбициозных планов, среди которых привлечение дополнительных инвестиций, и выполнение социальных обязательств, потому что 80% бюджета региона тратится на социальные нужды, т.е. это необходимо все это поддерживать, что тоже непростая задача.

«Я думал, что примерно половина хамитовской команды сохранится»

На вопрос о том, кто еще может войти в новую команду врио главы Башкортостана, Дмитрий Казанцев называет еще две персоны. «Из талантливых людей, которые в республике уже были, у него в активе есть Рустем Ахмадинуров, ныне возглавляющий аппарат Общественной палаты Красногорска. Он достаточно опытный разносторонний человек, который и в спортивном блоке себя видит, и долгое время он в Башкортостане Школу российской политики возглавлял — это была кузница молодых кадров для госструктур и бизнеса. Кроме того, он доктор социологических наук, ранее руководивший филиалом РГСУ в Уфе, т.е. у него есть и научный, и практический бэкграунд, и со спортивной работой знаком, в том числе успел поработать по линии «Единой России». Кроме того, он успешно занимался проектом «Народный университет третьего возраста», т.е. Ахмадинуров еще в пенсионной повестке хорошо разбирается, что сегодня немаловажно. Поэтому, думаю, Рустем Маратович может претендовать на высокий пост в правительстве или администрации главы республики, возможно в социальном и спортивном блоке».

Пополнить ряды соратников Хабирова может и Шамиль Валеев, говорит собеседник издания. Валеев долгое время был пресс-секретарем «Башнефти», возглавлял «Башинформ» — главный новостной ресурс республики. Кроме того, успел проявить себя в политтехнологической сфере, имеет богатый опыт в медийной работе и публичной деятельности: «Поэтому он тоже может занять значимую должность в правительстве или администрации региона».

Перестройка начнется с кадровых перестановок, но претерпит изменения и модель управления — у Хабирова она будет более жесткой. Фото pravitelstvorb.ru

Политолог Дмитрий Михайличенко не сомневается, что Радий Хабиров избавится от хамитовской команды. Скорее всего, по его словам, поменяется весь социальный блок правительства, руководство администрации главы региона, премьер-министр и ряд вице-премьеров. Кроме вышеназванных Трухана и Магадеева эксперт называет таким же кандидатом «на вылет» Салавата Сагитова.

— Неделю назад Хабиров заявил, что будет работать с теми кадрами, которые есть, и вот сейчас таким образом как раз сдерживает свое обещание — в кавычках. Я думал, что примерно половина хамитовской команды сохранится, а сейчас посмотрим. Хотя, возможно, у кого-то и есть шанс устоять. Сейчас важно, как команда Хабирова выставит себя, там тоже есть своя борьба и конкуренция, есть определенные центры. Но в принципе, думаю, Хабиров многих захочет поменять. Будет перестраиваться модель власти, соответственно, и элиты будут перегруппировываться, — считает Михайличенко.

Перестройка начнется с кадровых перестановок, но претерпит изменения и модель управления — у Хабирова она будет более жесткой и требовательной. Сейчас врио главы предстоит выстроить отношения с главами районов республики, потому что именно от них зависит исход выборов, подчеркнул политтехнолог. Кроме того, грядут экономические преобразования.

— Думаю, что Хабиров будет позиционировать какой-то экономический формат по взаимодействию с центром, инвестициям, но пока этого нет. Сейчас мы видим ужесточение, выстраивание региональной вертикали власти и существенные кадровые перестановки, — отметил Михайличенко.

Кандидатом в мэры Уфы собеседник издания, как и многие другие политологи, называет Ульфата Мустафина, заместителя гендиректора ПАО «Газпром газораспределение Уфа». А вот для Александра Сидякина не исключает роли премьер-министра РБ: «Часть элиты позднерахимовской эпохи считали его своим. С тех пор, когда он стал от Татарстана избираться, в Башкирии о нем ничего не слышали. Его приход будет означать, что доверие к нынешней элите не очень высокое. Хабиров делает ставки на свою команду».

Уфимский телеграм-канал «ПолитКурай» также прокомментировал возможность скорой отставки правительства Башкортостана: "[Отставку] можно объяснить тем, что смена курса-будет через смену людей. Следующий после министра здравоохранения, будет ректор БГМУ, потому что проблемы здравоохранения — это прежде всего из-за плохого образования. [Андрей] Трухан уйдёт тоже. По объективным причинам шансы [Константина] Толкачева очень малы. [Кандидаты в команду Хабирова] Киреев — по направлению ЖКХ, Ахмадинуров — социальный блок, Абдрахимов — строительство, Галлямов — политика, люди близкие и надёжные. Каждый специалист в своей области. Маврин человек с большим опытом и не кадр Хамитова. Имеет хорошие перспективы в правительстве".

Аббас Галлямов политолог, экс-глава администрации президента Башкортостана Судя по первым шагам, Хабиров настроен решительно, поэтому отставки правительства я не исключаю. Надо понимать, что при Хамитове Хабиров был для республиканских чиновников человеком нерукопожатным, поэтому никаких обязательств перед этими людьми у нового главы нет. Большинство из них, в той или иной степени, — его недоброжелатели. Приход Сидякина — в высшей степени логичен. Эта должность предполагает большую близость и серьёзное доверие. Сидякин прошёл с Хабировым через все перипетии последних десяти лет и глава, безусловно, может ему доверять. Достаточно вспомнить, как сарбаевцы ломали Сидякина через колено с требованием дать компромат на Хабирова, однако тот отказался это сделать. Такой отказ в те времена означал серьёзный риск.

Дмитрий Казанцев политолог Сейчас в республике идет цементирование системы управления под новую региональную власть, тем более в настоящее время Радием Хабировым в качестве руководителя республики обозначаются болевые точки и приоритеты развития Башкортостана. Также мы видим, что предпринимаются первые точечные действия по решению накопившихся проблем и наведению порядка в ключевых сферах республики. И кадровый вопрос – один из основных для повышения эффективности работы госсектора, особенно в преддверии следующего года, который будет юбилейным для Башкортостана. Значит необходимо привлечь масштабные инвестиции в регион, особенно на фоне прошлогоднего снижения внебюджетных финансовых средств в республику. К тому же при новом первом лице активно идет настройка конфигурации власти в республике. Соответственно задается достаточно высокий темп нагрузки на действующих чиновников. Причем Радий Хабиров изначально заявил, что у него нет предвзятого отношения к тем или иным персоналиям и он готов работать с командой, так скажем доставшийся по наследству, без их условного разделения на «своих или чужих», главное профессиональные компетенции чтобы присутствовали и желанием активно работать, их этические нормы. Однозначно, что у него приоритет именно эффективности менеджмента, т.е. в новой власти остаются люди, готовые здесь и сейчас показывать хороший результат, предлагать что-то новое, работать в интенсивном режиме, быть открытыми и не бояться выстраивать прямые коммуникации с населением. Но, думаю, что далеко не все способны и готовы выполнять растущие требования. Вслед за недавней отставкой министра здравоохранения республикам Бакирова вероятно уйдут еще несколько членов правительства. Среди них вице-премьеры РБ. Трухан (уже ушел), Магадеев, появилась информация об отставке еще одного высокопоставленного члена правительства Чингизова. Наблюдается новый формат руководства, возросший уровень требований, а ряд чиновников, надо объективными быть, уже выработали свой ресурс. Чтобы попасть в десятку, новый глава региона подбирает людей, готовых к выполнению амбициозных планов, среди которых привлечение дополнительных инвестиций, и выполнение социальных обязательств, потому что 80% бюджета региона тратится на социальные нужды, т.е. это необходимо все это поддерживать, что тоже непростая задача. Кроме того, предстоит провести на высоком организационном уровне столетие республики, чему федеральный центр придает большое внимание. Тем более за короткий промежуток времени врио главы, помимо этого еще нужно подготовиться к выборной гонке 2019 года. Сейчас новый руководитель стремится мобилизовать все госструктуры, задействовать все возможности и работать пока с той командой, которая есть, но вероятность появления новых лиц с каждым днем только растет. Еще раз вернемся к требованиям по работе, которые он изначально обозначал: главное – «сопереживать людям, знать, какие у них есть трудности, и хотеть их решить, а не спихивать с себя ответственность», соответственно речь идет о личной эффективности и социальной ответственности. Мы видим, что ему нужны именно управленцы с компетенцией менеджеров, в т.ч. антикризисного характера. Это подчеркивает, что в республике есть болевые точки, и Хабиров, как руководитель с навыками антикризисного управляющего в т.ч. выполняет еще и эту функцию. [Кто наиболее вероятный кандидат в премьеры? Многие называют Евгения Маврина] Маврин какое-то время взаимодействовал с Хабировым на федеральном уровне, по крайней мере ряд источников это утверждает. Можно учитывать тот факт, что он может больше себя найти в правительстве региона именно. Тем более, что Маврин уже был вице-премьером, курирующим экономический блок, т.е. у него практический опыт в этой работе есть. Поэтому на его примере могут последовать не только отставки чиновников, но и ротация кадров, их переход с одного участка на другой, хотя возможно, что не все смогут выдержать объем работы и будут уходить. По другим персоналиям. Не стоит забывать, что у Хабирова есть свои кадры за годы работы и в администрации президента, и в мэрии Красногорска. К началу следующего года однозначно будет обновленная команда, но это могут быть и те люди, которые уже работают здесь и сейчас, и те, которые работали с Хабировым намного ранее. [Кто еще войдет в команду Хабирова?] Из талантливых людей, которые в республике уже были, у него в активе есть Рустем Ахмадинуров, ныне возглавляющий аппарат Общественной палаты Красногорска. Он достаточно опытный разносторонний человек, который и в спортивном блоке себя видит, и долгое время он в Башкортостане Школу российской политики возглавлял — это была кузница молодых кадров для госструктур и бизнеса. Кроме того, он доктор социологических наук, ранее руководивший филиалом РГСУ в Уфе, т.е. у него есть и научный, и практический бэкграунд, и со спортивной работой знаком, в том числе успел поработать по линии «Единой России». Кроме того, он успешно занимался проектом «Народный университет третьего возраста», т.е. Ахмадинуров еще в пенсионной повестке хорошо разбирается, что сегодня немаловажно. Поэтому, думаю, Рустем Маратович может претендовать на высокий пост в правительстве или администрации главы республики, возможно в социальном и спортивном блоке. Кроме того, есть Шамиль Валеев, который был пресс-секретарем нефтяной компании «Башнефть», долгие годы был главным редактором информационного агентства «Башинформ» — ключевого новостного ресурса республики. Пожалуй Валеев сегодня один из самых узнаваемых медиаменеджеров и журналистов, он входит в Общественный совет при полпреде ПФО, что также подчеркивает его востребованность на федеральном уровне. Плюс Шамиль Римзилевич в политтехнологической отрасли успел поучаствовать, а специалисты, имеющие богатый опыт проведения избирательных кампаний для нового главы региона точно нужны. Поэтому он тоже может занять значимую должность в правительстве или администрации региона.

Дмитрий Михайличенко политолог Неделю назад Хабиров заявил, что будет работать с теми кадрами, которые есть, и вот сейчас таким образом как раз сдерживает свое обещание — в кавычках. Я думал, что примерно половина хамитовской команды сохранится, а сейчас посмотрим. Хотя, возможно, у кого-то и есть шанс устоять. Сейчас важно, как команда Хабирова выставит себя, там тоже есть своя борьба и конкуренция, есть определенные центры. Но в принципе, думаю, Хабиров многих захочет поменять. Будет перестраиваться модель власти, соответственно, и элиты будут перегруппировываться. Думаю, что Хабиров будет позиционировать какой-то экономический формат по взаимодействию с центром, инвестициям, но пока этого нет. Сейчас мы видим ужесточение, выстраивание региональной вертикали власти и существенные кадровые перестановки. Кандидатом в мэры Уфы станет Ульфат Мустафин (заместитель гендиректора ПАО «Газпром газораспределение Уфа» -прим.ред.), в этом можно даже не сомневаться. А премьер-министром может стать и Александр Сидякин. Часть элиты позднерахимовской эпохи считали его своим. С тех пор, когда он стал от Татарстана избираться, в Башкирии о нем ничего не слышали. Его приход будет означать, что доверие к нынешней элите не очень высокое. Хабиров делает ставки на свою команду.