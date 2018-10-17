В Госсобрании Башкирии создана рабочая группа для борьбы с нелегальными перевозчиками

В Госсобрании Башкирии создана рабочая группа по мониторингу ситуации с нелегальными перевозчиками.

Группу возглавил зампредседателя Госсобрания – Курултая РБ Рустам Ишмухаметов. В ее состав вошли депутаты разных уровней, представители администрации главы правительства республики, прокуратуры, Госкомитета РБ по транспорту и дорожному хозяйству, а также члены других ведомств, сообщили в пресс-службе парламента.

По словам председателя Госсобрания Константина Толкачева, рабочей группе предстоит изучить качество транспортного обслуживания населения республики, исполнение законодательства в данной сфере, выявить ключевые вопросы и обозначить пути их решения.

«Речь идет в том числе о борьбе с нелегальными перевозчиками. Проблема особенно актуальна для крупных городов, в первую очередь для столицы республики. К сожалению, принимавшиеся до этого меры не дали ощутимого результата. Вопрос стоит достаточно остро, данная тема напрямую связана с безопасностью дорожного движения, охраной жизни и здоровья наших граждан», — отметил Толкачев.

Напомним, ранее врио главы Башкирии Радий Хабиров объявил войну нелегальным перевозчикам в Уфе. В качестве примера приведена Казань. Чиновникам мэрии Уфы поручили разработать план по нормализации ситуации на рынке пассажирских перевозок до 19 октября.