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Из китайской провинции Цзянси пустят грузовые поезда в Башкортостан

10:52, 18.10.2018
Из китайской провинции Цзянси пустят грузовые поезда в Башкортостан
Фото: «Реальное время» / Тимур Рахматуллин

Из китайской провинции Цзянси в Башкортостан в скором времени пустят товарные поезда. Об этом в Уфе на IV форуме малого бизнеса стран-участниц ШОС и БРИКС рассказал представитель провинции в РБ Се Юаньпэн.

Товарами, которые будут перевозить первые поезда, станут мандарины и помидоры, передает корреспондент «Реального времени». Также Се Юаньпэн сообщил, что планируется открытие представительства китайской провинции в Уфе.

Напомним, ранее Пермский край и китайская провинция Цзянси подписали соглашение о сотрудничестве.

БизнесТранспорт Башкортостан
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