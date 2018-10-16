В Башкирии впервые за 16 лет сменился глава Зианчуринского района

В Зианчуринском районе Башкирии впервые за 16 лет сменился глава.

По информации издания «Медиакорсеть», Альфариса Байчурина, руководившего администрацией района с 2002 года, сменил на посту Дамин Юланов. Контакт с новым главой подписан на два года.

Изначально на выборах присутствовали 19 депутатов, 16 из них проголосовали за кандидатуру Юланова. Ушедший с должности Байчурин сосредоточится на работе депутатом Курултая РБ в аграрном комитете.

Напомним, ранее стало известно, что Радий Хабиров по примеру Минниханова будет проводить совещания с правительством по субботам.