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Радий Хабиров поручил всем чиновникам в Башкирии зарегистрироваться в соцсетях

12:35, 18.10.2018
Радий Хабиров поручил всем чиновникам в Башкирии зарегистрироваться в соцсетях
Фото: glavarb.ru

Врио главы Башкирии Радий Хабиров поручил государственным служащим региона зарегистрироваться во всех социальных сетях.

Чиновники должны завести аккаунты в популярных соцсетях, в том числе во «ВКонтакте», Instagram, Facebook и других. Также они обязаны вести максимально открытую политику и вступать в прямой диалог с народом, передает издание Proural со ссылкой на свои источники.

Добавим, сам Радий Хабиров активен в социальных сетях, где старается публиковать различные посты на острые темы в регионе.

Напомним, ранее стало известно, что Хабиров по примеру Минниханова будет проводить совещания с правительством по субботам.

ОбществоВласть Башкортостан
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