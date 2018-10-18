Радий Хабиров поручил всем чиновникам в Башкирии зарегистрироваться в соцсетях

Врио главы Башкирии Радий Хабиров поручил государственным служащим региона зарегистрироваться во всех социальных сетях.

Чиновники должны завести аккаунты в популярных соцсетях, в том числе во «ВКонтакте», Instagram, Facebook и других. Также они обязаны вести максимально открытую политику и вступать в прямой диалог с народом, передает издание Proural со ссылкой на свои источники.

Добавим, сам Радий Хабиров активен в социальных сетях, где старается публиковать различные посты на острые темы в регионе.

Напомним, ранее стало известно, что Хабиров по примеру Минниханова будет проводить совещания с правительством по субботам.