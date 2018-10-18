Галимова: у Минниханова хорошие отношения с Хабировым

Официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова рассказала на брифинге, что у президента РТ Рустама Минниханова «хорошие отношения» с врио главы Башкирии Радием Хабировым.

«У Рустама Нургалиевича хорошие деловые отношения с Радием Фаритовичем. Они знакомы еще с тех времен, когда он работал в администрации президента Российской Федерации и был заместителем управления, которое курирует внутреннюю политику», — передает ее слова корреспондент «Реального времени».

Галимова отметила, что как один из кураторов российской внутренней политики Хабиров имел много контактов с Миннихановым.

По ее словам, в Татарстане рассчитывают и дальше продолжать взаимоотношения с соседней республикой.

При этом представитель казанского Кремля сообщила, что президент РТ еще не поздравлял с назначением нового главу Башкирии.

Напомним, что 11 октября Рустэм Хамитов подал в отставку. Врио главы Башкирии назначен Радий Хабиров.

