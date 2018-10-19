«Зеленое дерби», часть вторая: «должок» за сентябрьское поражение «Салават» вернул лишь чак-чаком

«Ак Барс» в лучшем матче сезона разобрал Уфу по косточкам

Второе «зеленое дерби» сезона показало, что бренд противостояния с каждым годом становится все качественнее и масштабнее, и отсутствие билетов в день игры — лучшее тому подтверждение. А на стадионе, несмотря на отмену развлекательной программы из-за трагических событий в Крыму, было на что посмотреть. Те счастливчики, что все-таки попали на арену, увидели очередной блокбастер с камбэком казанцев (3:1), сменой вратаря «Салавата», нескончаемым потоком удалений, стычками у ворот и, в конце концов, нервным срывом и последующим «нытьем» уфимцев по поводу судейства. Вся хронология событий вокруг лучшего дерби страны, комментарии игроков и рассказ о невероятном антураже — в отчете «Реального времени».

«Зеленое дерби» с каждым годом все масштабнее

Довольно редкое явление в татарстанском спорте — в день матча между «Ак Барсом» и «Салаватом Юлаевым» в тематических пабликах без конца задавался один вопрос: где приобрести пару лишних билетов? Пожалуй, даже на стартовую встречу против еще одного принципиального соперника – питерский СКА подобного ажиотажа не было, хотя и оппонент маститее, и соскучиться по хоккею в Казани должны были все. Вот только бренд «зеленого дерби» ни в Уфе, ни в Казани переплюнуть не готова ни одна команда. И как показывает практика, интерес к этому противостоянию с каждым годом усиливается и охватывает все больше людей в обоих городах.

На этот раз в день матча лишний заветный квиток в кассах искать было бессмысленно — последние были проданы в 10 утра. Так что люди даже оставляли в соцсетях номера телефонов с соответствующим запросом на покупку проходного удостоверения на матч.

«Салават» — проигранный чак-чак и не лучшая акция «Ак Барса» в сезоне

Маркетинговый отдел «Ак Барса» тоже постарался сохранить традицию и выдумать перед татаро-башкирским противостоянием какую-то акцию, которая подогрела бы интерес к игре. В сентябре команды устроили шутливый спор в «Твиттере» — мол, победитель матча получит чак-чак. Проигранное уфимцами лакомство, кстати, перед матчем аккуратно лежало в пресс-центре, правда, это был не совсем чак-чак, а похожая национальная сладость — баурсак.

Проигранное уфимцами лакомство перед матчем аккуратно лежало в пресс-центре, правда, это был не совсем чак-чак, а похожая национальная сладость — баурсак



А еще годом ранее «барсы» и «куницы» представили логотип «зеленого дерби», разработанный известным спортивным дизайнером Михаилом Антипиным. На сей раз в «Ак Барсе» решили украсить несколько известных скульптур Казани соответствующей атрибутикой — шарфами и шапками «зеленого дерби», разместили с ними фото в социальных сетях, а в подписи призвали показать и болельщикам, как они ждут матча с хэштегом #айданазеленоедерби.

Следует сказать, что эта акция стала, пожалуй, самой слабой из последних. Украшать клубной атрибутикой памятники — идея далеко не новая даже среди фанатов, да и болельщики на призыв не особо откликнулись. Возможно, не успели в рабочий день продемонстрировать свою заинтересованность.

Возможно, дело тут еще и в том, что стране было не до веселья — днем ранее случилась трагедия в Керчи и все развлекательные «ивенты» были отложены до следующего противостояния. Благо, в регулярном сезоне их целых четыре, а еще плей-офф может подкинуть — тоже, как минимум, четыре. В итоге в «Ак Барсе» решили обойтись упрощенной программой.

Галиев в ссылке, Лукоянов — «в огне»

Нельзя сказать, что ссылка Станислава Галиева в «Барс» между матчами стала ожидаемой. Да, всем очевидно, что Галиев и Ткачев в нынешнем сезоне пока не блещут и уж точно не играют в тот хоккей, которого от них ждут тренеры и болельщики. Но 7 очков (2+5) очков в личном зачете 22-го номера не совсем располагали к таким крайним мерам. В конце концов, это не худший показатель среди форвардов команды.

Второе «зеленое дерби» сезона показало, что бренд противостояния с каждым годом становится все качественнее и масштабнее



С другой стороны, дисциплинарно вне заявки Галиева с Ткачевым Билялетдинов уже на три матча оставлял, и в матче с «Сочи» показалось, что звено урок усвоило и заиграло-таки по-старому. Но уже в сражении с финским «Йокеритом» вновь заглохло. И тренеры решили, что пора идти на более жесткие меры. Место Галиева в «красном» звене занял Андрей Попов, который вытеснил Ткачева на фланг. Игра показала, что с этой перестановкой Билл угадал на все 100. А на место Попова в состав вернулся Артем Михеев.

Вне заявки остался и Андрей Педан, у которого с игрой точно полный порядок и с каждой игрой защитник только прибавлял. Даже в трех пропущенных от финнов голах его участие найти невозможно – два рикошета и шайба в меньшинстве, когда Педана на льду не было. Так что, скорее всего, здесь нет никаких скрытых смыслов, кроме ротации защитников. Батыршин свое уже отдохнул.

А вот кто свое место во всех дерби держит железно, так это, конечно же, самый заряженный игрок таких матчей Лукоянов. Артем всегда выходит на игры с Уфой биться до последнего.

— Каждая команда хочет выиграть. Народ приходит болеть, поэтому матчи получаются такие захватывающие. В последнее время на «зеленых дерби» точно не скучно. Выходишь с удвоенным настроем, болельщики гонят вперед. Может, поэтому я где-то заряжен побольше других, — говорил на утренней раскатке 89 номер «барсов».

Период, где дерби отошло на второй план

От развлекательных элементов решили отказаться и во время самого поединка. Пока трибуны заполнялись, на видеокубе арены большими красными буквами светилось #керчьмыстобой, а вместо привычной «заряжающей» музыки тихо наигрывало пианино. А во время гимнов оба фан-сектора растянули баннеры с одинаковым содержанием «Керчь, скорбим». Уже когда игра стартовала, фанатские секторы не стали «заряжать» привычно свои речевки. Такая своеобразная акция скорби двух, казалось бы, противоборствующих сил. В этот день внутри арены все были объединены одной трагедией.

Во время гимнов оба фан-сектора растянули баннеры с одинаковым содержанием «Керчь, скорбим»



Так что два опасных момента в обе стороны — дальний щелчок от Потапова и замыкание Кугрешева на пятаке, когда Гарипов остановил шайбу на самой линии, сопровождались преимущественно тишиной, лишь изредка прерываемой нехитрыми кричалками «Ак Барс» и «Казань» от простых болельщиков. Когда же истекли пять минут периода, арену наполнили мощные «заряды» уфимских и казанских фан-секторов, и хоккеисты, словно подхватив энергетику трибун, задвигались быстрее. С этой минуты пошел абсолютно безбашенный хоккей.

— Самое прикольное в дерби — это там, на льду, когда выигрываешь матч, — делился ощущениями после игры нападающий «Ак Барса» Артем Лукоянов. — Сегодня правильно будет сказать, что, наверное, выиграли не мы, а наши болельщики. Потому что сегодня была такая мощная заряженность. Да, была усталость, но откуда-то появились такие силы, что мы бежали, старались, выполняли, и за это нам воздалось — мы забили свои шайбы, — признался форвард.

Уфимцы же брали свое быстрым хождением шайбы и размашистыми передачами на пятак. Казанцы старались атаковать сбалансировано, не оголяя тылов. Работы и у Гарипова, и у Метсолы хватало. Хватало ее и защитникам. В одном эпизоде обычно не слишком поворотливый Рафаэль Батыршин стелился на льду, чтобы перекрыть очередной бросок от Хартикайнена. Однако тот обманным движение ушел с шайбой вбок и выдал-таки опасную передачу на пятак. Такого хоккея в Казани в нынешнем сезоне еще не было. Ни с маститым СКА, ни с мощным «Йокеритом».

Так и продолжалась игра с равными шансами на успех, пока на исходе 18-й минуты казанцы не выдержали и сфолили, а «Салават» тут же это большинство эффектно реализовал. Четко разместились по зоне «Ак Барса», шайбу у синей линии получил Бурдасов, который аккуратно и даже будто бы мягко бросил в девятку ворот Гарипова.





На исходе 18-й минуты казанцы не выдержали и сфолили, а «Салават» тут же это большинство эффектно реализовал



Ответ казанцев не заставил себя ждать — уже в следующей атаке «барсы» сотворили свой шедевр. Только у них от синей линии прицельно щелкал Пол Постма в расчете на «трафик» у ворот. Задумка сработала — шайба пошла понизу, а Лукоянов в борьбе с защитником Основиным обзор Метсоле прикрыл, да еще и вынудил того ошибиться — 1:1. Ударный финал шикарного периода!

— В хоккее периодически бывает, что после заброшенной шайбы каждая последующая смена всегда опаснее — либо ты пропустишь, либо на эмоциях еще забросишь. Поэтому после забитых или пропущенных нужно держать себя в руках. Я думаю, они где то на эмоциях чуть-чуть расслабились, хороший бросок нашего товарища (кивает на Постму), я там все сделал — он забил, — говорил с улыбкой Лукоянов после игры.

Градус накалялся вместе со штрафными минутами

Тем временем, уже на третьей минуте второго периода Иржи Секач здорово продавил в борьбе защитника «Салавата», и выдал «слепую» передачу на пятак, где Антон Ландер вовремя подставил клюшку и переправил шайбу точно над плечом Метсолы — 2:1.

В этой ситуации вспомнились слова Лукоянова, который после первого дерби в Уфе подначивал соперника — мол, у «Салавата» одни «импортные» забрасывают. У «Ак Барса», как оказалось, пока тоже с отечественными голеадорами проблемы. Хорошо уже через пару минут мощно вбил шайбу в упор Андрей Попов, который остался совсем один по самому центру перед Метсолой — 3:1, и наставник Уфы решил сменить голкипера. В рамке появился Кареев.

С этого момента игра только набирала градус. Все чаще команды стали нарушать правила, а следовательно, играть в большинстве и «душить» соперника



С этого момента игра только набирала градус. Все чаще команды стали нарушать правила, а следовательно, играть в большинстве и «душить» соперника. Красиво уходили в дриблинг Кугрышев и Ткачев (уфимский), стараясь оббежать всю казанскую защиту. Все чаще стали происходить стычки у ворот Гарипова, на которые уфимцы так жадно лезли в каждой атаке, а казанцы, разумеется, своего голкипера защищали.

«Барсы» закономерно отдали шайбу, все больше действуя на контратаках. Под эту задачу отлично подстроился Попов, у которого в новом звене явно пошло. Да и Лукоянов ожидаемо хорошо двигался. Что еще интереснее, делал он это хорошо и с шайбой тоже. 89-й номер даже в меньшинстве умудрялся убегать по флангу в одиночестве на свидание с Кареевым, вот только слишком острый угол не позволял ему «проткнуть» голкипера.

— Обилие удалений во втором периоде связанно прежде всего с эмоциями? — спросили после игры журналисты у Андрея Попова.



— Да. Мы повели 3:1, соперник полез на ворота, хотел отыграться. Они начали пихать нашего вратаря — мы, естественно, за него заступались. После той стычки началась немного нервозная игра, — сказал 9-й номер казанцев.

После экватора накал страстей в матче достиг такого уровня, что команды напрочь забыли, что такое игра в равных составах. В итоге только за второй период команды на двоих собрали 18 (!) минут штрафа, в то время как в первом — только 2.

После экватора накал страстей в матче достиг такого уровня, что команды напрочь забыли, что такое игра в равных составах

Финал «зеленого дерби» под стать страстям поздних раундов плей-офф

Еще один вираж закладывал Филип Ларсен на старте третьего периода, и вновь тщетно. Эмиль Гарипов в этот день в «ближнем бою» был предельно хорош. Да и остальная команда хорошенько игру «присушила», так что уфимцам все меньше удавалось вылетать на вратаря в одиночку или хотя бы зайти из-за ворот.

— При хорошем большинстве соперника мы выстояли, — продолжал все тот же Лукоянов. — Эмиль вон вообще молодчик — если бы не он, даже не знаю, что было бы. Пластались все, претензий вообще ни к кому нет. Все четко. Болельщикам большое спасибо, и я думаю, что мы каждую игру так будем играть, — сказал форвард.

Уже за 3 с половиной минуты до конца Кареев рванул на лавку, оголив ворота. Но доигрались гости лишь до того, что Александр Бурмистров перехватил шайбу и едва не вышел на ударную позицию, так что Ларсену пришлось фолить и цеплять его клюшкой.

Судьи штраф выписали, и накал настоящего дерби достиг своего апогея — нервы у Бурдасова не выдержали, и уже по пути в раздевалку он бросил в судью бутылку с водой, за что получил целый «букет» штрафных минут, в том числе и 20-минутный дисциплинарный. Что-то нам подсказывает, что этим наказание не ограничится. Пахнет тут как минимум дисквалификацией на два-три матча. Так или иначе, дерби удалось на славу.

— Здесь было очень много веселья, невероятная поддержка, — признавался автор первой шайбы казанцев Пол Постма после игры. — Было очень похоже на ту атмосферу, которая бывает в Северной Америке во время плей-офф.

Эрик Добролюбов, фото ak-bars.ru