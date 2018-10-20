Хабиров встретился с зятем Сечина

Врио главы Башкирии Радий Хабиров встретился с внуком поэта и писателя Мустая Карима и зятем руководителя «Роснефти» Игоря Сечина Тимербулатом Каримовым. Встреча была посвящена подготовке к празднованию 100-летия башкирского литератора.

«Наша судьба так сложилась, что мы вместе с вами работали, встречались и думали о нашей республике, о ее наследии, находясь в Москве», — начал беседу Хабиров.

Руководитель республики поблагодарил внука писателя за приглашение на торжества по случаю 99-летия Мустая Карима и назвал писателя одним из своих учителей, передает пресс-служба главы РБ.

В ответ Тимербулат Каримов поблагодарил Хабирова за поддержку. Он также презентовал руководителю региона книгу «Мустай. Интервью, которого никогда не было».