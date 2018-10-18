СМИ: министр образования Башкирии уйдет в отставку

Глава Минобразования Башкирии Гульназ Шафикова покинет свой пост. При этом пока министр еще не написала заявление.

«Принципиальное решение по уходу министра принято, но заявление она пока не написала», — приводит «Коммерсант» слова источника.

Таким образом, Шафикова может стать вторым министром республиканского правительства, уволившимся после назначения Радия Хабирова на должность врио главы Башкирии. После первого же совещания, которое провел Хабиров, в отставку подал министр здравоохранения Анвар Бакиров. Кроме того, после этого совещания взял больничный вице-премьер Башкортостана Андрей Трухан.

Напомним, что за последнее время министр образования отметилась двумя скандалами. Сначала пользователи заметили в одном из ее постов в Instagram ошибки. Шафикова объяснила их экспериментом, но пост все же удалила. Чуть позже уфимская журналистка Елена Садыкова обвинила министра в плагиате. Уфимка заявила, что чиновница использует ее тексты по психологии без указания авторства.