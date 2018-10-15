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Врио главы Башкирии Радий Хабиров рассказал, кого хочет видеть в своей команде

14:40, 15.10.2018
Врио главы Башкирии Радий Хабиров рассказал, кого хочет видеть в своей команде
Фото: glavarb.ru

Врио главы Башкирии Радий Хабиров рассказал, как попасть в его команду. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По словам руководителя республики, чтобы влиться в его команду, нужно всего лишь сопереживать людям, знать, какие у них есть трудности и хотеть их решить, а «не спихивать с себя ответственность».

«Чиновники, которые «не знают», что при массовом жилищном строительстве нужно сразу закладывать, в том числе за счет инвесторов, социальные объекты — мне не нужны. Чиновники, которые не в курсе, какого количества объектов по их профилю не хватает республике — тоже не будут продолжать свою работу», — сообщил Хабиров.

Напомним, ранее врио главы Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве отчитал чиновников за нелегальных перевозчиков в Уфе.

ОбществоВласть Башкортостан
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