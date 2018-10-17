Возвращение Хабирова в Башкирию: первые дни новой политической реальности

Нагоняй правительству, сухой паек для чиновников, лицом к духовенству и заморозка конфликта с «Содой»

На прошлой неделе в День Республики Башкортостан глава региона Рустэм Хамитов покинул свой пост. Временно исполняющим обязанности главы РБ стал Радий Хабиров, до этого работавший мэром Красногорска Московской области. Новый руководитель сразу приступил к работе и совершил ряд важных действий. Уфимский политолог и наш колумнист Дмитрий Казанцев в сегодняшней авторской колонке «Реального времени» проследил за первыми шагами и заявлениями Радия Фаритовича, его встречах со знаковыми политическими фигурами региона и главных решениях в качестве высшего должностного лица субъекта страны.

В отличие от своих предшественников Хабиров не стал давать многочисленные интервью, тихо прилетев в Башкирию 12 октября. Пожалуй, единственным громким инфоповодом по его недавней работе в республике стал семичасовой политический телемарафон на БСТ. Тем не менее уже сейчас каждое его рабочее мероприятие привлекает внимание масс-медиа. Разношерстная публика от бывших коллег и преподавателей до бизнесменов, политологов, главных редакторов СМИ и рядовых жителей делилась своим мнением и впечатлениями о новом руководителе Башкирии. И хотя общий позитивный и одобрительный фон многие посчитают большим плюсом для Хабирова, ликование жителей стало скорее дополнительным требованием к качеству будущего руководства, прибавившего к своей стотысячной красногорской аудитории еще более 4 миллионов населения Башкирии.

День первый: отказ от клише «свой-чужой» и консолидация элит

Пешая прогулка Радия Хабирова до места работы и негласный запрет ГИБДД пропускать автомобили высокопоставленных чиновников и депутатов ко входу в Дом Госсобрания — Курултая Башкортостана на представление нового руководителя стали символом его умеренного минимализма. Таким образом глава региона косвенно обозначил, что он «первый среди равных» и все будут соблюдать определенные нормы поведения, а не вести себя фривольно. При этом, к удивлению собравшихся, церемония представления врио главы Башкирии с участием полпреда в ПФО Игоря Комарова длилась не более получаса, что стало демонстрацией рационального управленческого подхода и жесткого тайм-менеджмента.

К удивлению собравшихся, церемония представления врио главы Башкирии длилась не более получаса

С другой стороны, Хабиров обозначил курс на консолидацию всех политических сил региона, отказавшись от традиционного клише «свой-чужой». Заметно, что новый руководитель сегодня стремится получить максимальный результат от той правительственной команды, которая досталась ему «по наследству». Это подтвердилось и в его ответах журналистам о предполагаемых кадровых перестановках. Хабиров оценил потенциал местных кадров как «высокий» и резюмировал, что «время для принятия решений еще есть».

В этот же день прошла встреча с первым президентом республики Муртазой Рахимовым (де-факто руководил с 1991 по 2010 год) и награждение экс-главы региона Рустэма Хамитова (2010—2018) высокой государственной наградой. Оба названных действия руководителя Башкортостана — не просто протокольные мероприятия, а важные события для объединения региональных элит вокруг нового республиканского руководства, одновременно подчеркивающие преемственность властей. Напомню, что именно Радий Хабиров с 2003 по 2008 год возглавлял администрацию Рахимова.

«Замораживание» конфликта с БСК и аккуратно сказанные Хабировым слова о временном тайм-ауте по острому вопросу также характеризуют его как опытного политика, понимающего, что наскоком проблему не решить.

Кстати, интересным нюансом стала искренняя симпатия первого лица к главам органов местного самоуправления и, наоборот, строгость к подчиненным ему членам Кабмина республики. Полагаю, что еще на первом совещании по готовности к осенне-зимнему периоду башкирские чиновники это хорошо ощутили на себе.

Визиты к председателю ЦДУМ России, верховному муфтию Талгату Таджуддину и митрополиту Уфимскому и Стерлитамакскому Никону добавили симпатий Радию Хабирову, особенно в числе прихожан



День второй: движение навстречу «Башнефти», талантливой молодежи и духовенству

Если говорить про крупные финансово-промышленные группы, то у республиканских властей имеются долгосрочные договоренности с «Роснефтью» (в том числе ее дочерним предприятием «Башнефтью») и «Газпромом», и мы понимаем, что те обязательства, которые уже взяты, те планы, которые уже намечены, новому руководству придется поддерживать. Для них этот переход де-юре уже был зафиксирован на несколько лет вперед. Вместе с тем Хабиров не поленился подчеркнуть де-факто важность партнерства с энергетическими гигантами и встретиться с председателем правления компании «Башнефть» Андреем Шишкиным. Кстати, юридический адрес топливно-энергетической структуры находится в республиканской столице, а 25% + 1 акция являются собственностью региона. Фактически несколько лет подряд республика сохраняет социально ориентированный характер бюджета именно за счет крупнейшего налогоплательщика в лице нефтяников.

Символично, что следующим визитом Хабирова стало посещение молодежного технопарка УГНТУ (Уфимский государственный нефтяной технический университет, — прим. ред.). Не секрет, что профориентация и выявление талантливой молодежи для мотивации выпускников башкирских вузов работать на своей малой Родине — это достаточно актуальная и важная тема, особенно для сбережения человеческого потенциала и будущей кадровой политики в республике.

Встреча с духовными лидерами и посещение дома-интернета для престарелых и инвалидов также вошла в условный топ основных мероприятий первых дней руководства Хабирова. Учитывая, что Башкортостан — это полиэтнический и многоконфессиональный субъект России, а Уфа как республиканская столица считается одним из исламских центров страны, в котором располагаются многочисленные религиозные объекты, Российский исламский университет и Центральное духовное управление мусульман России, обойти стороной такую встречу как минимум было бы недальновидно. Соответственно, визиты к председателю ЦДУМ России, верховному муфтию Талгату Таджуддину и митрополиту Уфимскому и Стерлитамакскому Никону добавили симпатий Радию Хабирову, особенно в числе прихожан. Внимание к социально незащищенным категориям граждан, особенно к инвалидам и престарелым может быть частью будущих действий Хабирова по решению острых социальных вопросов, в том числе учитывая посыл федерального центра на продление госпрограммы «Доступная среда» до 2025 года.

Пожалуй, самым обсуждаемым и резонансным для медиапространства региона стало оперативное совещание республиканского правительства, которое провел Радий Хабиров

День третий: критика Минздрава, гонения на «индюков в красных галстуках» и борьба с теневым бизнесом в Уфе

Пожалуй, самым обсуждаемым и резонансным для медиапространства региона стало оперативное совещание республиканского правительства, которое провел Радий Хабиров. Недовольство результатами работы министра здравоохранения Анвара Бакирова, а также курирующего его деятельность вице-премьера Салавата Сагитова повлекло отставку руководителя Минздрава. Досталось и ответственным лицам в мэрии Уфы, и в строительной сфере региона. Первые получили за нелегалов-автобусников, вторые — за непродуманную жилищную политику с отсутствием социальных объектов рядом с новостройками.

По существу, Хабиров обозначил, что теперь все региональные министры будут работать засучив рукава, отдельно упрекнув одного из вице-премьеров в надменности, применив к нему метафору, что он сидит «по-индюшачьи напыщенно в красном галстуке». Таким образом, мы видим, что личный контроль главы региона за выполнением поручений уже усилился и к оценке результативности членов правительства применяется «принципиально иной, нелинейный подход».

При этом нарекания к работе Минздава региона были и у прошлого главы республики Рустэма Хамитова, но в менее ярко выраженной форме. В целом вероятно, что за отставкой Бакирова может последовать и уход ряда других членов Кабмина. Пока речь идет о вице-премьере Салавате Сагитове, которого еще в 2015 году некоторые члены Общественной палаты Башкортостана критиковали за отсутствие поддержки некоммерческого сектора и невнимательное отношение к интересам общественности. Судьба другого вице-премьера, Андрея Трухана, отвечающего за строительство в регионе, также прогнозируема. Пока он резко ушел на больничный.

Помимо этого, Хабиров упрекнул региональных министров в игнорировании обращений глав районных и городских администраций, подчеркивая важность усиления взаимодействия республиканских властей с органами местного самоуправления в качественно новом формате. Речь идет не только о властной вертикали, но и горизонтальных связях в рабочем режиме, которых пока в республиканской управленческой модели не хватает.

Желание сберечь от скорого банкротства крупнейшее и самое известное государственное издательство республики — «Башкортостан» — идет в общем тренде нового руководства по укреплению имиджевых позиций республики. Фото: google.ru/maps/скриншот

День четвертый: перевод чиновников на сухой паек и спасение издательства «Башкортостан»

В условиях возросших требований к регионам со стороны федерального центра, в преддверии подготовки к 100-летию республики и в условиях активного поиска дополнительных инвестиций Радию Хабирову необходимо мобилизовать весь госаппарат, наведя порядок там, где правительство региона не показало достойных результатов. Это особенно важно в контексте выполнения огромных социальных обязательств, которые взяла на себя республика. Так, более 80% бюджета Башкортостана направляется на социальную сферу, и перед новым главой стоит трудная задача поддерживать этот уровень, даже несмотря на прошлогоднее уменьшение основных инвестиций в регион. Поэтому его заявление о переходе к ненормированному рабочему дню и еженедельным оперативками по субботам выглядят вполне адекватными запросам нового времени.

Желание сберечь от скорого банкротства крупнейшее и самое известное государственное издательство республики — «Башкортостан» — идет в общем тренде нового руководства по укреплению имиджевых позиций республики среди регионов страны. Такое решение закономерно.

Вместо выводов: ключевые месседжи новых властей в Башкортостане:

отказ от клише «свой-чужой», подразумевающего подбор кадров по профессиональной компетенции, а не по принадлежности к какой-либо группе интересов, паритетное начало для всех чиновников; консолидация башкирских элит, а именно выстраивание деловых, конструктивных отношений и с «рахимовскими», и с «хамитовскими» командами, нивелирование эффекта контрэлиты; тайм-аут по «Башкирской содовой компании», замораживание конфликта республиканских властей с финансово-промышленной группой по острому вопросу разработки гор-шиханов для проработки плана действий нового руководства; развитие через наведение порядка, мобилизация госаппарата республики и усиление взаимодействия всех уровней власти в регионе, в том числе с личным контролем за Кабмином со стороны первого лица РБ; сохранение национальных брендов, поддержка работы крупных предприятий и организаций, имеющих стратегическое значение для республики.