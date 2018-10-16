Радий Хабиров по примеру Минниханова будет проводить совещания с правительством по субботам

Врио главы Башкирии Радий Хабиров постановил проводить оперативки регионального правительства по субботам. Соответствующее указание он дал премьер-министру республики Рустэму Марданову.

Обсуждение данного вопроса состоялось во второй части оперативного совещания, которое проходило в закрытом режиме. По информации издания «Медиакорсеть», Хабиров пояснил, что у чиновников ненормированный рабочий день, поэтому для эффективной работы необходимо трудиться фактически без выходных.

«Я еще не старый человек, у меня энергии много и упрямства тоже. Поэтому либо я добьюсь успеха с вами, либо я буду добиваться успеха с другими людьми», — сказал он.

В итоге Радий Хабиров дал указание проводить оперативные совещания правительства республики по субботам, в час дня.

Добавим, рабочие оперативки правительства Татарстана также проходят по субботам с момента назначения Рустама Минниханова президентом РТ в 2010 году.

Напомним, ранее Радий Хабиров поручил спасти от банкротства издательство «Башкортостан».