Радий Хабиров встретился с главой «Роснефти» Игорем Сечиным

Врио главы республики Башкортостан Радий Хабиров встретился с главой «Роснефти» Игорем Сечиным.

Стороны обсудили широкий круг вопросов, связанных с производственной деятельностью нефтяной компании в регионе, а также отметили ее значительный вклад в социально-экономическое развитие республики, сообщили в пресс-службе «Роснефти».

Кроме того, были подняты вопросы участия товаропроизводителей Башкирии в тендерах предприятий компании по закупке товаров и услуг и взаимодействия по подготовке кадров для «Башнефти».

Мероприятие проходило в рамках завершающегося этапа рабочей поездки главы республики на предприятие «Башнефть» дочерней структуры «Роснефти».

Добавим, наиболее яркими примерами успешного сотрудничества «Роснефти» и Республики Башкортостан являются, в частности, начало промышленной эксплуатации ключевого природоохранного объекта — комплекса биологических очистных сооружений «Башнефть — Уфанефтехим», и завершение строительства универсального спортивного ледового комплекса «Туймазы-Арена» площадью около 10 тысяч квадратных метров.

Напомним, ранее Радий Хабиров заверил, что решение по акциям «Башнефти» будет в интересах региона.