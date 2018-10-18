Сотрудники ФСБ и Следкома проводят обыски в прокуратуре Башкирии

Сотрудники силовых ведомств проводят обыски в прокуратуре Башкирии.

Предварительно, оперативники ФСБ и Следкома с утра 18 октября изымают документы в рабочих кабинетах и по месту жительства заместителя прокурора республики Олега Горбунова и начальника отдела по надзору за процессуальной деятельностью в органах СКР Артура Шаретдинова.

В настоящее время официальных заявлений от органов не последовало. По информации издания «Медиакорсеть», обыски могут быть связаны с недавним назначением врио Башкирии Радия Хабирова, которому помогают связи из Москвы для более эффективной работы в регионе.

Напомним, ранее ФСБ проводила обыски в екатеринбургском УМВД.