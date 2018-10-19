В Башкирии два вице-премьера досрочно подали в отставку — СМИ

Заместители премьер-министра правительства РБ Евгений Гурьев и Фанзиль Чингизов подали в отставку. Также может покинуть пост еще один зампред правительства РБ — Илшат Тажитдинов.

Фанзиль Чингизов был назначен вице-премьером только в сентябре. Ранее он занимал должность главы Кармаскалинского района. Скорее всего, на этот пост чиновник и вернется, передает ProUfu.ru.

Издание также предполагает, что Тажитдинов может отправиться вслед за своими коллегами, поскольку участвовал в «травле» Радия Хабирова, когда тот покидал республику 10 лет назад.

Напомним, что после назначения Хабирова врио главы Башкирии во властных структурах республики начались активные перестановки. В отставку уже ушли два министра.