Депутат Госдумы Александр Сидякин может возглавить аппарат врио главы Башкирии

Фото: «Реальное время» / Максим Платонов

Депутат Госдумы Александр Сидякин может возглавить аппарат врио главы Башкирии Радия Хабирова.

Предполагается, что в скором времени он планирует покинуть должность первого заместителя председателя комитета по жилищной политике и ЖКХ и переедет в республику.

«Сидякин говорил о том, что получил приглашение в регион. Мы посоветовались, он об этом доложил. Решение о том, уходить или нет, остается за ним», — цитирует «РИА Новости» лидера фракции «Единая России» Сергея Неверова.

Напомним, ранее появилась информация, что в ближайшее время правительство Башкирии может уйти в отставку.