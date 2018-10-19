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Депутат Госдумы Александр Сидякин может возглавить аппарат врио главы Башкирии

15:31, 19.10.2018
Депутат Госдумы Александр Сидякин может возглавить аппарат врио главы Башкирии
Фото: «Реальное время» / Максим Платонов

Депутат Госдумы Александр Сидякин может возглавить аппарат врио главы Башкирии Радия Хабирова.

Предполагается, что в скором времени он планирует покинуть должность первого заместителя председателя комитета по жилищной политике и ЖКХ и переедет в республику.

«Сидякин говорил о том, что получил приглашение в регион. Мы посоветовались, он об этом доложил. Решение о том, уходить или нет, остается за ним», — цитирует «РИА Новости» лидера фракции «Единая России» Сергея Неверова.

Напомним, ранее появилась информация, что в ближайшее время правительство Башкирии может уйти в отставку.

ОбществоВласть Башкортостан
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