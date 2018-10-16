На должность мэра Уфы претендуют пять безработных — СМИ

Среди претендентов на кресло сити-менеджера Уфы оказалось пять безработных. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на свои источники.

В настоящее время официально список претендентов еще не опубликован, но, по информации издания, на пост главы города заявились пятеро официальных безработных. Среди них — руководитель уфимского штаба Алексея Навального Лилия Чанышева, юрист по специальности Олег Смирнов, инженер-строитель Ильдар Сафаров, историки Азамат Янгалин и Валерий Тимирбулатов.

Всего в списке потенциальных кандидатов остаются 28 человек. Наиболее вероятным претендентом на должность мэра Уфы источники называют заместителя генерального директора по капитальному строительству ПАО «Газпром газораспределение Уфа» Ульфата Мустафина.

Напомним, что депутаты Горсовета Уфы одобрили уход предыдущего мэра Уфы Ирека Ялалова в Госсобрание — Курултай РБ 27 сентября. Уже на следующий день на заседании республиканского парламента было решено отправить экс-мэра в Совет Федерации. Выборы нового главы города назначены на 29 октября.



