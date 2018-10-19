Выстрел в Сибае: и в любительском хоккее кипят нешуточные страсти
Покушение на «Стальные топоры»
В матче любительского чемпионата по хоккею магнитогорские «Стальные топоры» разгромили в Сибае (Башкортостан) местную команду «Альянс» — 9:1. В спорте так бывает — сегодня победил ты, завтра — очередь более удачливого. И все бы ничего, но команда победителей, сев после матча в автобус, спокойно уехать не смогла — ей разбили стекло, предположительно, выстрелом из огнестрельного оружия. В обстоятельствах происшествия разбиралась спортивная редакция «Реального времени».
Как это было
«После окончания 56-го матча чемпионата федерации хоккея Магнитогорска между командами «Альянс» (Сибай) и «Стальные топоры» (Магнитогорск) автобус гостевой команды подвергся нападению неизвестных неподалеку от Дворца спорта «Ирандык». В результате выстрела, произведенного неустановленным лицом, предположительно, из малокалиберного оружия, пострадало одно из стекол автобуса — оно оказалось прострелено насквозь. По счастливой случайности обошлось без пострадавших», — рассказал председатель правления федерации хоккея Магнитогорска Александр Жилин.
Федерация хоккея Магнитогорска после экстренного заседания отстранила все хоккейные команды из Сибая от участия в чемпионате ФХМ до выяснения обстоятельств инцидента: «Федерация считает этот случай вопиющим и требующим тщательного расследования, всяческого содействия со стороны сибайских команд в установлении лиц, совершивших правонарушение, и их наказания в соответствии с законодательством РФ.
Более того, это не первый экстраординарный случай с участием сибайских любительских команд. На матче «Горняка» в одном из прошлых сезонов были нанесены телесные повреждения бригаде арбитров.
Согласно приказу федерации от 15 октября, в целях обеспечения безопасности всех участников чемпионата все команды из города Сибай отстраняются от участия в чемпионате ФХМ до того момента, пока не будут выяснены все обстоятельства произошедшего, установлены личности нападавших, а сами преступники не понесут наказания», — говорится в сообщении ФХМ.
Александр Жилин ответил на вопросы корреспондента «Реального времени»:
— Охрана в ЛД «Ирандык» вообще имеется?
— Безусловно, на стадионе есть своя служба безопасности. Но на уровне любительских соревнований, конечно.
— А чем закончилось дело с избиением арбитров на матче «Горняка»?
— Команда заплатила крупный денежный штраф, а хоккеисты, участвовавшие в драке, были пожизненно отстранены от хоккея.
— Охарактеризуете команды «Альянс» и «Стальные топоры» — это аутсайдер и лидер вашего чемпионата?
— У нас нет четкого деления на лидеров и аутсайдеров, это любительский хоккей, и здесь каждый может обыграть каждого. Но «Топоры» выступают чуть лучше за счет того, что их команда более опытная. Пока идет расследование инцидента, мы не можем давать никаких комментариев о том, насколько он связан с хоккейным матчем. Сама игра прошла корректно, никаких конфликтов до этого не возникало. Мы надеемся, что ситуация разрешится максимально быстро и команды смогут продолжить участие в чемпионате. И что ничего подобного впредь не повторится.
Мнение наказанных
Дмитрий Дворянчиков, представитель любительской хоккейной команды «Альянс» (Сибай) так прокомментировал «Реальному времени» случившееся:
— Если бы это был выстрел, то они должны были вызвать полицию и провести все следственные действия. А они даже заявление в полицию не написали. Взяли и уехали. И с чего, интересно, взяли, что это был выстрел. Может, это просто камень от встречной машины вылетел? Боковые стекла у автобуса слабые. Сейчас сибайской полицией там проводится проверка, но до сих пор от них нет никаких заявлений. Все это сильно раздуто. И почему без всяких разбирательств нужно назначать виновных? — недоумевает «альянсовец».
В разговоре с корреспондентом 360tv.ru администратор ЛХК «Горняк» Александр Ющенко назвал отстранение несправедливой мерой: «Отношусь к отстранению сибайских команд отрицательно. Такое решение несправедливо. Спортсмены не виноваты — лично я не вижу причин для их отстранения. К инциденту [отношусь] отрицательно, виновные должны быть найдены и понести наказание. Болельщики не могли обстрелять автобус. Сибайские болельщики гостеприимные и отзывчивые. Сибайцы во время матчей всегда поддерживают на трибунах магнитогорские команды».
Пуля дура, фанат не виноват
Анастасия Тищенко, фан-клуб «Салавата Юлаева» (в конце 90-х — начале 2000-х вела рубрику «Фан-страсти от Насти» в единственной в то время спортивной газете Башкирии «Один — ноль» под редакторством нынешнего руководителя пресс-службы ФК «Уфа» Сергея Тыртышного):
«Не слышала об инциденте в Сибае. Дружим с магнитогорскими фанатами, никаких конфликтов. Они приезжают — встречаем, размещаем, если надо; мы к ним приезжаем — так же встречают. Совместные турниры проводим: футбол, регби. А про сибайцев — кто его знает. Знакома только с теми, кто болеет за «Салават», они нормальные. А дурачки везде есть».
«С оружием в хороших отношениях»
Константин Мазуркевич, руководитель команды «Стальные топоры», «Реальному времени» сказал следующее:
— Кроме того, что везде пишут, добавить нечего. В команде все живы-здоровы. Это самое главное. Настроение отличное. Играем дальше.
— Фотографии автобуса реальные? Может, это просто камень в стекло кинули?
— Фотографии во всех соцсетях мои, я лично снимал. Они реальные. Камень таких дыр и отверстий не оставляет, поверьте мне. У меня много лет есть свой оружейный магазин, я к оружию имею отношение. Не пойман не вор, как говорится, а сплетни я пускать не хочу.
Действия полицейских
В отделе МВД РФ по городу Сибаю за разъяснениями нам предложили обратиться в пресс-службу республиканского министерства.
Пресс-служба МВД по РБ дала такой комментарий:
— По материалам, размещенным в средствах массовой информации, отделом МВД России по городу Сибаю в настоящее время проводится проверка. И по результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.
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