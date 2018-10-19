Выстрел в Сибае: и в любительском хоккее кипят нешуточные страсти

Покушение на «Стальные топоры»

В матче любительского чемпионата по хоккею магнитогорские «Стальные топоры» разгромили в Сибае (Башкортостан) местную команду «Альянс» — 9:1. В спорте так бывает — сегодня победил ты, завтра — очередь более удачливого. И все бы ничего, но команда победителей, сев после матча в автобус, спокойно уехать не смогла — ей разбили стекло, предположительно, выстрелом из огнестрельного оружия. В обстоятельствах происшествия разбиралась спортивная редакция «Реального времени».

Как это было

«После окончания 56-го матча чемпионата федерации хоккея Магнитогорска между командами «Альянс» (Сибай) и «Стальные топоры» (Магнитогорск) автобус гостевой команды подвергся нападению неизвестных неподалеку от Дворца спорта «Ирандык». В результате выстрела, произведенного неустановленным лицом, предположительно, из малокалиберного оружия, пострадало одно из стекол автобуса — оно оказалось прострелено насквозь. По счастливой случайности обошлось без пострадавших», — рассказал председатель правления федерации хоккея Магнитогорска Александр Жилин.

Федерация хоккея Магнитогорска после экстренного заседания отстранила все хоккейные команды из Сибая от участия в чемпионате ФХМ до выяснения обстоятельств инцидента: «Федерация считает этот случай вопиющим и требующим тщательного расследования, всяческого содействия со стороны сибайских команд в установлении лиц, совершивших правонарушение, и их наказания в соответствии с законодательством РФ.

Более того, это не первый экстраординарный случай с участием сибайских любительских команд. На матче «Горняка» в одном из прошлых сезонов были нанесены телесные повреждения бригаде арбитров.

Согласно приказу федерации от 15 октября, в целях обеспечения безопасности всех участников чемпионата все команды из города Сибай отстраняются от участия в чемпионате ФХМ до того момента, пока не будут выяснены все обстоятельства произошедшего, установлены личности нападавших, а сами преступники не понесут наказания», — говорится в сообщении ФХМ.

Председатель правления федерации хоккея Магнитогорска Александр Жилин



Александр Жилин ответил на вопросы корреспондента «Реального времени»:



— Охрана в ЛД «Ирандык» вообще имеется?

— Безусловно, на стадионе есть своя служба безопасности. Но на уровне любительских соревнований, конечно.



— А чем закончилось дело с избиением арбитров на матче «Горняка»?

— Команда заплатила крупный денежный штраф, а хоккеисты, участвовавшие в драке, были пожизненно отстранены от хоккея.

— Охарактеризуете команды «Альянс» и «Стальные топоры» — это аутсайдер и лидер вашего чемпионата?

— У нас нет четкого деления на лидеров и аутсайдеров, это любительский хоккей, и здесь каждый может обыграть каждого. Но «Топоры» выступают чуть лучше за счет того, что их команда более опытная. Пока идет расследование инцидента, мы не можем давать никаких комментариев о том, насколько он связан с хоккейным матчем. Сама игра прошла корректно, никаких конфликтов до этого не возникало. Мы надеемся, что ситуация разрешится максимально быстро и команды смогут продолжить участие в чемпионате. И что ничего подобного впредь не повторится.

Автобус команды «Стальные топоры» подвергся нападению неизвестных неподалеку от дворца спорта



Мнение наказанных

Дмитрий Дворянчиков, представитель любительской хоккейной команды «Альянс» (Сибай) так прокомментировал «Реальному времени» случившееся:

— Если бы это был выстрел, то они должны были вызвать полицию и провести все следственные действия. А они даже заявление в полицию не написали. Взяли и уехали. И с чего, интересно, взяли, что это был выстрел. Может, это просто камень от встречной машины вылетел? Боковые стекла у автобуса слабые. Сейчас сибайской полицией там проводится проверка, но до сих пор от них нет никаких заявлений. Все это сильно раздуто. И почему без всяких разбирательств нужно назначать виновных? — недоумевает «альянсовец».

В разговоре с корреспондентом 360tv.ru администратор ЛХК «Горняк» Александр Ющенко назвал отстранение несправедливой мерой: «Отношусь к отстранению сибайских команд отрицательно. Такое решение несправедливо. Спортсмены не виноваты — лично я не вижу причин для их отстранения. К инциденту [отношусь] отрицательно, виновные должны быть найдены и понести наказание. Болельщики не могли обстрелять автобус. Сибайские болельщики гостеприимные и отзывчивые. Сибайцы во время матчей всегда поддерживают на трибунах магнитогорские команды».



Пуля дура, фанат не виноват

Анастасия Тищенко, фан-клуб «Салавата Юлаева» (в конце 90-х — начале 2000-х вела рубрику «Фан-страсти от Насти» в единственной в то время спортивной газете Башкирии «Один — ноль» под редакторством нынешнего руководителя пресс-службы ФК «Уфа» Сергея Тыртышного):

«Не слышала об инциденте в Сибае. Дружим с магнитогорскими фанатами, никаких конфликтов. Они приезжают — встречаем, размещаем, если надо; мы к ним приезжаем — так же встречают. Совместные турниры проводим: футбол, регби. А про сибайцев — кто его знает. Знакома только с теми, кто болеет за «Салават», они нормальные. А дурачки везде есть».

В матче любительского чемпионата по хоккею магнитогорские «Стальные топоры» разгромили команду «Альянс»



«С оружием в хороших отношениях»

Константин Мазуркевич, руководитель команды «Стальные топоры», «Реальному времени» сказал следующее:

— Кроме того, что везде пишут, добавить нечего. В команде все живы-здоровы. Это самое главное. Настроение отличное. Играем дальше.

— Фотографии автобуса реальные? Может, это просто камень в стекло кинули?

— Фотографии во всех соцсетях мои, я лично снимал. Они реальные. Камень таких дыр и отверстий не оставляет, поверьте мне. У меня много лет есть свой оружейный магазин, я к оружию имею отношение. Не пойман не вор, как говорится, а сплетни я пускать не хочу.

Действия полицейских

В отделе МВД РФ по городу Сибаю за разъяснениями нам предложили обратиться в пресс-службу республиканского министерства.

Пресс-служба МВД по РБ дала такой комментарий:

— По материалам, размещенным в средствах массовой информации, отделом МВД России по городу Сибаю в настоящее время проводится проверка. И по результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.

