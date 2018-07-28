Скандалы недели: тверк перед Кремлем, аресты районных «князей» и интриги среди служителей Фемиды

Чем запомнились татарстанцам уходящие 7 дней

Фото: скриншот видео

Мощный резонанс на уходящей неделе вызвало принятие одного из самых спорных и судьбоносных для национальных республик законопроектов — о свободе выбора изучения родных языков в школе. Также в Челнах разгорелся новый земельный скандал, а в Тюлячинском районе подозреваемый в мошенничестве, служебном подлоге, злоупотреблении полномочиями и незаконном участии в предпринимательской деятельности экс-глава исполкома был отправлен под домашний арест. В столице Татарстана разгорелся серьезный скандал из-за тверка на фоне «Кул-Шарифа», а в Башкирии тем временем решается судьба многострадальной горы Торатау. Об этих и других событиях — в еженедельном обзоре «Реального времени».

Судьба родных языков в российских школах

Во вторник буквально за 11 минут депутаты Госдумы во втором чтении приняли один из самых резонансных и судьбоносных для национальных республик законопроектов — о свободе выбора изучения родных языков в школе, в том числе русского языка как родного.

«Ответственно заявляю, что никакой факультативности в отношении языков не вводится!», — подчеркнул на заседании глава Комитета по образованию и науке Вячеслав Никонов. По его словам, теперь этот предмет предусмотрен федеральными государственными образовательными стандартами. На следующий день закон прошел третье чтение. Против закона о нацязыках проголосовали лишь двое — Ризван Курбанов (Дагестан) и Валентин Шурчанов (Чувашия), представляющие КПРФ.

Позицию казанского Кремля по закону о свободе выбора родных языков в четверг озвучила Лилия Галимова. По ее словам, новая редакция документа «гораздо предпочтительнее» той, что была изначально, и Кремль благодарит, что были услышаны все.

Тем временем, на фоне протестов в национальных регионах России относительно принятого в первом чтении Государственной думой законопроекта о добровольном изучении национальных языков Марий Эл выделяется апатией. В том, почему ее реакция такая слабая и каковы последствия этого законопроекта для марийского народа попытался разобраться член правления Марийской национальной организации «Марий ушем» Василий Петров. В частности, эксперт заявил, что в данный момент ситуация с марийским языком в Марий Эл — нездоровая.

Во вторник буквально за 11 минут депутаты Госдумы во втором чтении приняли один из самых резонансных и судьбоносных для национальных республик законопроектов — о свободе выбора изучения родных языков в школе. Фото Максима Платонова

Тверк на фоне Кремля

Уже по проторенной тропе на этой неделе прошла московский блогер, фитнес-тренер и преподаватель танцев Анастасия Малышева. Если в свое время общественное порицание вызвал клип татарской певицы Резеды Ганиуллиной, которая снялась в откровенных нарядах на фоне «Белой мечети» в Болгаре, то сейчас верующие накинулись на 20-летнюю девушку, снявшую на видео танец с элементами тверка на фоне «Кул-Шарифа».

Просмотры опубликованного несколько дней назад видео подходят к 700 тысячам (при 1,3 млн подписчиках), а количество комментариев превысило 3,5 тысячи. Пока одни начали осуждать девушку за оскорбление чувств верующих, другие активно взялись за ее защиту, не увидев ничего предосудительного в том, что она танцует в шортах на фоне казанской достопримечательности. Тем не менее оскорбленные мусульмане уже сообщили ей в комментариях, что направили письма в ДУМ РТ и Совет муфтиев России.

Сама героиня говорит, что никого обидеть не хотела и вообще просто любит танцевать.

Новый земельный скандал в Тукаевском районе и арест экс-главы Тюлячей

В Татарстане разгорается новый земельный скандал. По делу о мошенничестве и превышении должностных полномочий прошли обыски по восьми адресам, после которых на допрос в здание челнинского отдела Следкома был доставлен экс-глава Тукаевского района Василь Хазеев. На данный момент он официально задержан. С момента его не вполне добровольной отставки прошло всего 7 месяцев. Вопросы у следствия есть и бывшему главе полиции автограда Файзулле Хусниеву, сын которого стал одним из получателей «зеленого гектара» без согласия собственника леса — Российской Федерации.

Отметим, что буквально за первые сутки следствия шесть из семи получателей успели вернуть незаконно арендованные в лесу участки! В числе арендаторов, к удивлению сотрудников Следкома, оказался сотрудник Елабужского лесничества, который лучше всех знал, что выделяемая властями района земля в сосновом бору является собственностью РФ. Как рассказали «Реальному времени», от вырубки и застройки лес спасло настоящее чудо — прихватизаторам помешал… сибиреязвенный скотомогильник.



После освобождения Хазеева следствие задержало его повторно, так что здание суда он покинул в наручниках. Фото Сергея Афанасьева



Вчера Набережночелнинский горсуд отказался продлевать срок задержания экс-главы Тукаевского района Василя Хазеева еще на 72 часа по ходатайству следствия. В суде Хазеев заявил о своей невиновности, а следователь — о новом возбужденном против главы деле. Представитель прокуратуры возражал против ареста и продления срока задержания Хазеева, заявляя о слабой доказательной базе. Именно по новому делу после освобождения Хазеева следствие задержало его повторно, так что здание суда он покинул в наручниках и был под конвоем помещен в красную машину.

А в четверг Советский суд Казани отправил экс-руководителя исполкома Тюлячинского района Рустяма Нуруллина под домашний арест до 11 сентября. Бывший высокопоставленный чиновник оказался фигурантом целого букета уголовных дел. Его подозревают в мошенничестве, служебном подлоге, злоупотреблении полномочиями и незаконном участии в предпринимательской деятельности. И все это с выгодой для не чужих для себя фирм, например, одной из них руководила супруга подозреваемого.



ДТП с казанскими туристами и заказное убийство в Автограде

На уходящей неделе в Бугульминском горсуде стартовал процесс по уголовному делу водителя городской скорой Рената Хайбуллина. Во втором часу дня 1 декабря 2016 года, торопясь доставить пациента к вертолету санавиации, он с включенными спецсигналами выехал на перекресток. Его пропустили все участники движения, за исключением одного: джип Toyota Hilux под управлением бугульминского предпринимателя Андрея Кудряшова проехал на зеленый и врезался в боковую дверь реанимобиля. От удара желтый Fiat перевернулся, накрыв проходившую мимо 21-летнюю женщину, а врачи в машине получили серьезные травмы. «Реальное время» подробно разбиралось, почему водитель скорой теперь отвечает за то, что ему не уступили дорогу.

Серьезное ДТП произошло в ночь на среду: туристы из Казани попали в аварию в Тверской области — автобус съехал в кювет и перевернулся. На борту было 40 человек, пострадали двое — к счастью, обе женщины отделались легкими травмами. По предварительной версии, водитель уснул за рулем, а туристов тут же ночью пришлось пересаживать на другой автобус. Прокуратура РТ выясняет обстоятельства аварии и проверяет организаторов поездки. Как выяснилось, автобус принадлежит АО «Альметьевское ПОПАТ».

Также во вторник в Верховном суде Татарстана состоялись прения по уголовному делу об организации убийства в Челнах. Жертвой стала мастер по маникюру челнинского салона красоты. По версии следствия, заказал погибшую ее собственный родной брат, который, отсидев за двойное убийство, требовал у сестры ее квартиру. Двое его предполагаемых подельников изначально сознались в участии в заказном убийстве, а потом озвучили альтернативную версию преступления: дескать, женщина сама пригласила на ночь мужчину и спровоцировала конфликт, украв его документы с деньгами. В суде же все трое решили защищать себя сами, пытались убедить в своей правоте присяжных, заявляли отвод судье и прокурору, обвиняли следователей в пытках. Подробности жуткой семейной драмы вы можете найти здесь.

Источники нашего издания полагают: на место Мусина будет выдвигаться нынешний председатель Нижнекамского горсуда Газиз Гисметдинов. Фото nizhnekamsky.tat.sudrf.ru

Выборы Фемиды

Также на уходящей неделе источники «Реального времени» рассказали о главных интригах конкурса на руководящие посты в Вахитовском и Московском райсудах столицы Татарстана.

Отметим, что конкурс на главную вакансию в Московском суде Квалифколлегия судей Татарстана вынуждена объявлять уже в третий раз, а вот место главы Вахитовского райсуда освободится лишь в марте 2019-го — по истечении второго шестилетнего срока полномочий Фаниса Мусина. Но конкурс на замещение и этой должности уже стартовал.

Источники нашего издания полагают: на место Мусина будет выдвигаться нынешний председатель Нижнекамского горсуда Газиз Гисметдинов, которого якобы поддерживают братья-мэры Метшины. Сам Гисметдинов однозначного ответа по участию в конкурсе пока не дает.

Неожиданные спасители проекта Даутовой и странный судебный иск от ГЖФ

В деле завода «КЗСК-Силикон» Евгении Даутовой намечается неожиданный поворот: как выяснило «Реальное время», все многомиллиардные долги предприятия-банкрота перед кредиторами разом захотела погасить строительная компания «Балкыш». Проблемы, которые сам должник не мог решить несколько лет, загадочные строители из Казани обещают уладить за 20 дней. Суд решил рассмотреть щедрое предложение в начале августа.

Также на уходящей неделе стало известно, что Госжилфонд при президенте РТ подал иск на 7,2 млрд рублей к «Ак Барс Девелопменту». Пикантность ситуации в том, что застройщик подконтролен ГЖФ — фонд владеет пакетом акций АБД. Зачем фонду Талгата Абдуллина потребовалось судиться с собственной компанией подробно разбиралось «Реальное время».

Выбор пал на довольно известные в среде татарстанских молодежных активистов имена — Тимура Сулейманова, Рината Садыкова и Анну Захматову



Замы Фаттахова и новая работа экс-замруководителя исполкома Пестрецов

В понедельник пришла новость о том, что министр по делам молодежи Татарстана Дамир Фаттахов определился со своими будущими помощниками. Выбор пал на довольно известные в среде татарстанских молодежных активистов имена — Тимура Сулейманова, Рината Садыкова и Анну Захматову. Пока сами кандидаты хранят молчание, боясь спугнуть удачу в ожидании официального документа о назначении, коллеги молодых людей положительно оценили проделанную ими работу и перспективы под руководством Фаттахова.

В этот же день стало известно, что экс-замруководителя исполкома Пестречинского района Энвер Арпатлы, занявший в феврале этого года пост вице-премьера Карачаево-Черкесии, уходит со своей должности. Как сообщил «Реальному времени» сам чиновник, в прошлую пятницу, 20 июля, он отработал последний рабочий день в кавказской республике. Отметим, что о новом месте трудоустройства бывший вице-премьер правительства КЧР пока не распространяется, но сумел создать интригу: «Будет очень интересный переход, ничего политического».



Одновременно под конец недели стало известно, что новым заместителем министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства стал бывший глава управления эксплуатации и реализации программ ЖКХ в Минстрое Ильдус Насыров.

Прощание с Чеховским рынком и проблемы «Новой Туры»

До закрытия Чеховского рынка на реконструкцию остались считанные дни: ряды под открытым небом прекратят функционировать с 23 августа, а последний торговый день в лабазе — 31 августа. Самый известный рынок Казани закроют 1 сентября, чтобы сделать из него современный торговый центр. Заметим, что торговцы уже смирились с необходимостью сняться с насиженных мест и, как выяснило «Реальное время», далеко не все из них намерены вернуться на рынок, когда он вновь откроется.

Тем временем «Новой Туре», похоже, пригрозили утратой права на безвозмездное пользование муниципальной землей. Зеленодольские власти через Арбитражный суд Татарстана потребовали от управляющей компании технополиса расторгнуть договор аренды на участок под комплексом, вернуть занимаемые 59 гектаров и заплатить долги по арендным платежам — порядка 10,7 млн рублей. Подробности судебного спора вы можете найти здесь.

Альтернативой шиханам (и «Соде») в качестве источника сырья рассматривается Гумеровское месторождение. Фото Радика Вахитова

Судьба Гумеровского месторождения

Совсем недавно глава Башкортостана Рустэм Хамитов предложил создать новое производство кальцинированной соды. Тем самым он решил поставить точку в споре с «Башкирской содовой компанией» вокруг горы Торатау, в защиту которой выступают многие общественники.

Альтернативой шиханам (и «Соде») в качестве источника сырья рассматривается Гумеровское месторождение. При этом его разработку могут отдать людям с мутной репутацией — «палочкой-выручалочкой» в этом деле должна стать компания «Тау-нефтехим», которую связывают партнерские отношения с татарстанскими элитами. Подробнее об этой компании и о самом месторождении вы можете узнать из репортажа «Реального времени».

Смерть драматурга

К сожалению, на уходящей неделе не обошлось и без трагических новостей. В четверг, 26 июля, в Арске неожиданно оборвалась жизнь татарстанского драматурга, актера и исполнителя роли в фильме «Зулейха» Гафура Каюмова. По воле случая творческий деятель погиб практически на сцене, неудачно упав с лестницы и наткнувшись на металлическую конструкцию, которая прошла буквально через весь торс. Врачи Арской ЦРБ боролись за его жизнь два часа, но спасти не смогли. Подробности происшествия — в материале «Реального времени».

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