Президент Индонезии призвал создать альтернативную финансовую систему

По словам Прабово Субианто, торговля сегодня используется в качестве оружия

Президент Индонезии Прабово Субианто заявил на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) о необходимости создания альтернативной финансовой системы.

По его словам, торговля сегодня используется в качестве оружия, а маршруты доставки товаров меняются из-за подозрений.

Субианто отметил, что полагаться на единственную мировую финансовую архитектуру нельзя, так как при ее остановке потребуется другая система для перемещения средств и товаров.

— Для устойчивости нами необходима не одна, а несколько систем, — подчеркнул лидер Индонезии.

До начала пленарного заседания ВЭФ-2026 во Владивостоке Владимир Путин провел переговоры с президентом Индонезии Прабово Субианто. Российский лидер назвал страну одним из ключевых партнеров России в Юго-Восточной Азии.

Зульфат Шафигуллин