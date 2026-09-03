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Экономика

Президент Индонезии призвал создать альтернативную финансовую систему

11:40, 03.09.2026

По словам Прабово Субианто, торговля сегодня используется в качестве оружия

Президент Индонезии призвал создать альтернативную финансовую систему
Фото: скриншот из видео «Pidato Menhan Prabowo Di Rapat Paripurna DPR RI Ke 18» с канала «PS08»

Президент Индонезии Прабово Субианто заявил на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) о необходимости создания альтернативной финансовой системы.

По его словам, торговля сегодня используется в качестве оружия, а маршруты доставки товаров меняются из-за подозрений.

взято с сайта Росконгресса

Субианто отметил, что полагаться на единственную мировую финансовую архитектуру нельзя, так как при ее остановке потребуется другая система для перемещения средств и товаров.

— Для устойчивости нами необходима не одна, а несколько систем, — подчеркнул лидер Индонезии.

До начала пленарного заседания ВЭФ-2026 во Владивостоке Владимир Путин провел переговоры с президентом Индонезии Прабово Субианто. Российский лидер назвал страну одним из ключевых партнеров России в Юго-Восточной Азии.

Зульфат Шафигуллин

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