Президент Индонезии призвал создать альтернативную финансовую систему
По словам Прабово Субианто, торговля сегодня используется в качестве оружия
Президент Индонезии Прабово Субианто заявил на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) о необходимости создания альтернативной финансовой системы.
По его словам, торговля сегодня используется в качестве оружия, а маршруты доставки товаров меняются из-за подозрений.
Субианто отметил, что полагаться на единственную мировую финансовую архитектуру нельзя, так как при ее остановке потребуется другая система для перемещения средств и товаров.
— Для устойчивости нами необходима не одна, а несколько систем, — подчеркнул лидер Индонезии.
До начала пленарного заседания ВЭФ-2026 во Владивостоке Владимир Путин провел переговоры с президентом Индонезии Прабово Субианто. Российский лидер назвал страну одним из ключевых партнеров России в Юго-Восточной Азии.
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