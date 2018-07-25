Опасная экскурсия: автобус с туристами из Казани перевернулся в Твери

Прокуратура Татарстана выясняет обстоятельства аварии и проверяет организаторов тура на соблюдение правил пассажирских перевозок

Ночью туристы из Казани попали в ДТП в Тверской области — автобус съехал в кювет и перевернулся. На борту было 40 человек, пострадали двое — к счастью, обе женщины отделались легкими травмами. По предварительной версии, водитель уснул за рулем, а туристов тут же ночью пришлось пересаживать на другой автобус. Прокуратура РТ выясняет обстоятельства аварии и проверяет организаторов поездки. Как выяснилось, автобус принадлежит АО «Альметьевское ПОПАТ». Подробности — в материале «Реального времени».

Ночная авария

В Тверской области сегодня ночью туристический автобус из Казани, ехавший в Санкт-Петербург, попал в ДТП. Транспорт съехал в кювет и опрокинулся. Предварительная версия случившегося — водитель уснул за рулем. Авария случилась на 317-м км трассы М-10.



— ДТП произошло в Вышневолоцком районе области, на место сразу выехали экипаж ГИБДД, спасатели, медики. В автобусе находились 40 человек, из них пять детей. По предварительной версии, водитель уснул за рулем, из-за чего не справился с управлением, автобус съехал в кювет и перевернулся. Двоим пострадавшим на месте была оказана медицинская помощь, у них были легкие травмы, — сообщили в пресс-службе Управления МВД России по Тверской области.

В официальном сообществе Управления ГИБДД УМВД России по Тверской области указано, что легкие травмы получили две женщины 51 года и 59 лет. На месте туристам пришлось провести не так много времени, ПАТП Вышнего Волочка сразу предоставило нужный автобус и водителя, туристы продолжили свое путешествие. Перевернувшийся автобус отправили на местное автотранспортное предприятие.

Перевернувшийся автобус отправили на местное автотранспортное предприятие



— По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются обстоятельства случившегося, — добавили в пресс-службе.

О водителе известно только то, что ему 53 года. Не исключено, что свою роль в происшествии сыграл и дождь, на сайте Тверского центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды указано, что ночью 25 июля на территории области были осадки.

Доследственная проверка

Пользователи соцсетей отреагировали на случившееся призывом ужесточить правила.

— Надо срочно ужесточить ПДД, увеличить штрафы в разы, если было 500 рублей, будет 5000. Обязать водителей проходить медицинскую комиссию раз в год или чаще. Видеокамеры поставить через каждый километр на всех трассах в России и перекрестках в городах, и тогда нарушать будут меньше, — пишет один из пользователей.

Есть и более лаконичные высказывания, среди которых не обходится без предварительной версии случившегося: «Отдохнули»; «Водила, что ли, заснул?».

Случившимся заинтересовались и следователи. Следственное управление Следственного комитета РФ по Тверской области оперативно сообщило, что по факту аварии проводится доследственная проверка, результаты которой покажут, какое именно решение будет принято.

— Информация была получена во время мониторинга СМИ, где было указано, что в автобусе 40 пассажиров, пострадал один человек, — объясняет разницу в количестве пассажиров старший помощник руководителя СУ СК РФ по Тверской области Валерия Павлова. — Сейчас идет сбор материалов, запрос документов, первые результаты могут появиться не раньше, чем через десять суток.

Автобус был зафрахтован казанской турфирмой «Регион Поволжье»



В свою очередь, прокуратура Татарстана также заинтересовалась случившимся.

— Сейчас предстоит выяснить принадлежность автобуса, обстоятельства происшествия, причины и условия, способствовавшие аварии. Прокуратура РТ проверит организаторов поездки на соблюдение требований законодательства при организации пассажирских перевозок. При выявлении нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Позднее в ведомстве назвали компанию-владельца автобуса: «Стала известна организация, которой принадлежит пассажирский автобус, попавший в ДТП в Тверской области. Это АО «Альметьевское ПОПАТ». Альметьевскому городскому прокурору поручено провести на предприятии проверку соблюдения требований законодательства при организации пассажирских перевозок. О результатах проверки будет сообщено дополнительно», — заявил старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Кроме того, источник в правоохранительных органах сообщил «Реальному времени», что автобус был зафрахтован казанской турфирмой «Регион Поволжье». Однако в самой компании опровергают свою причастность к организации данного тура.

Напомним, аварии с участием туристических автобусов далеко не редкость. Так, в апреле этого года в Удмуртии перевернулся автобус, который ехал в Казань. По озвучивавшейся информации, 45-летний водитель автобуса «Сетра» при развороте задним ходом съехал в кювет, автобус опрокинулся. В декабре прошлого года казанские туристы на автобусе пострадали уже в Коми, тогда экскурсионный транспорт также опрокинулся в кювет.