В Татарстане пассажиропоток на речном транспорте увеличился на 5% за год

Особое внимание уделяется развитию инфраструктуры

Фото: Сергей Козлов

На начало сентября речным транспортом перевезено более 324 тыс. человек, что на 5% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Об этом во время обхода речпорта раису республики Рустаму Минниханову доложил министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов.

В мае текущего года было запущено скоростное сообщение на «Метеоре» между Казанью и Набережными Челнами с заходами в Камское Устье, Чистополь, Нижнекамск и Елабугу. На сегодняшний день этим маршрутом воспользовались 9,2 тыс. пассажиров.

Особое внимание уделяется развитию инфраструктуры, в частности реконструкции дебаркадеров. В этом году был обновлен дебаркадер «Ташевка». Восстановить утраченный деревянный декор помогли волонтеры движения «Том Сойер Фест — Казань». В планах — продолжить работы по реконструкции еще семи исторических дебаркадеров. Рустам Минниханов поддержал инициативу.

Кроме того, Фарит Ханифов сообщил о росте числа судов, заходящих в Казань, и отметил, что существующих причальных мощностей недостаточно. В связи с этим он предложил рассмотреть возможность увеличения протяженности причала для приема большего количества теплоходов. Раис Татарстана поручил изучить этот вопрос.

Ранее Минниханов посетил территорию казанского речпорта.

Никита Егоров