Стартовало пленарное заседание ВЭФ с участием Владимира Путина

Анонсируя его выступление, советник главы государства Антон Кобяков призвал активно следить за ним

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Стартовало пленарное заседание Восточного экономического форума с участием Владимира Путина. Он начал с ситуации на Дальнем Востоке. За 11 лет в дальневосточные регионы привлечено около 25 трлн рублей капитальных вложений, ВРП вырос более чем в три раза.

— Дальний Восток на подъеме, — констатировал Владимир Путин.

Он объявил о переходе к следующему этапу развития Дальнего Востока — обновленной стратегии на предстоящие 10 лет.

Анонсируя его выступление, советник главы государства Антон Кобяков призвал активно следить за ним: «Будет много важных заявлений. И, конечно, за выступлением главы государства рекомендуется следить Западу».

Денис Петров