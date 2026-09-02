В Татарстане на торгах по госимуществу продали 60 автомобилей на сумму 51,4 млн рублей

Всего с начала года в республике провели 70 торгов по госимуществу

Фото: Максим Платонов

С января по август 2026 года в Татарстане организовали 70 аукционов по реализации, аренде и доверительному управлению государственным имуществом казны республики, сообщили в Минземимуществе республики.

По итогам торгов проданы 60 автомобилей на сумму 51,4 млн рублей и один объект недвижимости за 3,5 млн рублей. Также сданы в аренду 8 земельных участков и заключен договор доверительного управления.

— Торги проводятся на постоянной основе, что обеспечивает пополнение казны республики и эффективное управление госсобственностью, — отметил первый замминистра земельных и имущественных отношений Татарстана Артур Галиев.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

С 1 июля 2026 года в России действует новый унифицированный порядок проведения торгов госимуществом. Изменения внесены Федеральным законом №577-ФЗ. Торги, решение о проведении которых принято до 1 июля, завершаются по старым правилам.

Ранее сообщалось, что Татарстан получил 611 млн рублей от управления госимуществом и землей. Доходы от аренды имущества достигли 149,42 млн рублей, от аренды земли — 68,64 млн рублей.

Алсу Сабирзанова