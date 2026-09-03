Путин объяснил причины снижения инвестиций в России
По словам главы государства, снижение инвестиционной активности связано с целенаправленной политикой Центрального банка и правительства РФ
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) рассказал о ситуации с инвестициями в стране. По словам главы государства, снижение инвестиционной активности связано с целенаправленной политикой Центрального банка и правительства РФ.
Президент подчеркнул, что такие меры были необходимы для подавления инфляции. «Угроза гипервсплеска инфляции была, ее важно было не допустить», — отметил Владимир Путин. Глава государства пояснил, что принимаемые регулятором и правительством меры направлены на стабилизацию экономической ситуации в стране.
Ранее президент подчеркнул необходимость определения приоритетов в финансировании и избегания чрезмерных государственных заимствований. Он отметил, что правительству удается находить баланс в управлении финансами, успешно решая стоящие перед страной задачи.
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