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Путин объяснил причины снижения инвестиций в России

11:46, 03.09.2026

По словам главы государства, снижение инвестиционной активности связано с целенаправленной политикой Центрального банка и правительства РФ

Путин объяснил причины снижения инвестиций в России
Фото: взято с сайта Росконгресса

Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) рассказал о ситуации с инвестициями в стране. По словам главы государства, снижение инвестиционной активности связано с целенаправленной политикой Центрального банка и правительства РФ.

Президент подчеркнул, что такие меры были необходимы для подавления инфляции. «Угроза гипервсплеска инфляции была, ее важно было не допустить», — отметил Владимир Путин. Глава государства пояснил, что принимаемые регулятором и правительством меры направлены на стабилизацию экономической ситуации в стране.

Ранее президент подчеркнул необходимость определения приоритетов в финансировании и избегания чрезмерных государственных заимствований. Он отметил, что правительству удается находить баланс в управлении финансами, успешно решая стоящие перед страной задачи.

Дмитрий Зайцев

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