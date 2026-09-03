Путин объяснил причины снижения инвестиций в России

По словам главы государства, снижение инвестиционной активности связано с целенаправленной политикой Центрального банка и правительства РФ

Фото: взято с сайта Росконгресса

Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) рассказал о ситуации с инвестициями в стране. По словам главы государства, снижение инвестиционной активности связано с целенаправленной политикой Центрального банка и правительства РФ.

Президент подчеркнул, что такие меры были необходимы для подавления инфляции. «Угроза гипервсплеска инфляции была, ее важно было не допустить», — отметил Владимир Путин. Глава государства пояснил, что принимаемые регулятором и правительством меры направлены на стабилизацию экономической ситуации в стране.

Ранее президент подчеркнул необходимость определения приоритетов в финансировании и избегания чрезмерных государственных заимствований. Он отметил, что правительству удается находить баланс в управлении финансами, успешно решая стоящие перед страной задачи.



Дмитрий Зайцев