АТОР: турецкие авиакомпании не уходят из России

Отмены рейсов были точечными и ситуативными

Фото: Арсений Фавстрицкий

Точечные отмены рейсов турецкими перевозчиками не свидетельствуют об уходе из России. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России, передает ТАСС.

— Об отмене полетных программ и уходе турецких авиаперевозчиков из России речи не идет. Отмены рейсов были точечными и ситуативными, такое происходило и раньше. Оснований для аннуляций туров в Турцию, купленных на ближайшие даты и в глубину, нет, — говорится в сообщении ассоциации.

Ранее сообщалось, что Казань попала в топ городов России, откуда чаще всего летают в Турцию. На ведущие региональные центры, включая столицу Татарстана, приходится до 45% всех чартерных рейсов.

Алсу Сабирзанова