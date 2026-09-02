Apple оштрафовали на 3,5 млн рублей за неудаление контента в России

Компанию признали виновной по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ

Таганский суд Москвы признал компанию Apple виновной в неудалении запрещенного в России контента. Размер штрафа составил 3,5 млн рублей, передает «Интерфакс».

— Apple Distribution International Ltd. назначено административное наказание в виде штрафа в размере 3 млн 500 тыс. рублей, — огласил решение судья.

Компанию признали виновной по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление информации, обязанность по удалению которой предусмотрена российским законодательством).

Заседание прошло в закрытом режиме — представители Apple заявили, что в ходе процесса могут быть озвучены конфиденциальные данные, касающиеся работы сервисов, и другие закрытые сведения о компании.

Ранее сообщалось, что VK подала в суд иск против Apple. Она требует вернуть приложение компании в Аpp Store.

Алсу Сабирзанова