Правительство утвердило план развития волонтерства на 2026–2028 годы
Документ включает 46 мероприятий
Кабинет министров утвердил план мероприятий по реализации концепции содействия развитию добровольческой деятельности до 2030 года. Документ рассчитан на 2026–2028 годы и включает 46 мероприятий. Его подписала вице-премьер Татьяна Голикова, сообщает пресс-служба правительства России.
План разработан минэкономразвития при участии Росмолодежи, МЧС, Минздрава, ФМБА и других ведомств. Он направлен на развитие культуры добровольчества, расширение мер поддержки волонтеров и улучшение условий их работы.
— Развитие добровольчества — одно из приоритетных направлений государственной социальной политики. Сегодня в волонтерскую деятельность вовлечены миллионы наших граждан, для которых помощь ближнему — осознанный жизненный выбор. Утвержденный план мероприятий на 2026–2028 годы закладывает системную основу для дальнейшего развития движения, — подчеркнула Татьяна Голикова.
Документ охватывает мониторинг добровольческой деятельности, популяризацию волонтерства, образовательные программы, совершенствование законодательства, международную деятельность и развитие инфраструктуры.
Замглавы Минэкономразвития Татьяна Илюшникова отметила, что вклад добровольчества в ВВП страны вырос с 0,4% в 2021 году до 0,67% в 2024 году. Ведомство отвечает за три пункта плана, включая развитие корпоративного волонтерства и создание вспомогательного счета НКО для оценки вклада сектора в экономику.
Ранее сообщалось, что число волонтеров в СОНКО выросло в два раза за 13 лет. Финансирование также показало ощутимый рост, превысив 2 трлн рублей.
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