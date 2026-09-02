Правительство утвердило план развития волонтерства на 2026–2028 годы

Документ включает 46 мероприятий

Фото: Ринат Назметдинов

Кабинет министров утвердил план мероприятий по реализации концепции содействия развитию добровольческой деятельности до 2030 года. Документ рассчитан на 2026–2028 годы и включает 46 мероприятий. Его подписала вице-премьер Татьяна Голикова, сообщает пресс-служба правительства России.

План разработан минэкономразвития при участии Росмолодежи, МЧС, Минздрава, ФМБА и других ведомств. Он направлен на развитие культуры добровольчества, расширение мер поддержки волонтеров и улучшение условий их работы.

взято с сайта kremlin.ru

— Развитие добровольчества — одно из приоритетных направлений государственной социальной политики. Сегодня в волонтерскую деятельность вовлечены миллионы наших граждан, для которых помощь ближнему — осознанный жизненный выбор. Утвержденный план мероприятий на 2026–2028 годы закладывает системную основу для дальнейшего развития движения, — подчеркнула Татьяна Голикова.

Документ охватывает мониторинг добровольческой деятельности, популяризацию волонтерства, образовательные программы, совершенствование законодательства, международную деятельность и развитие инфраструктуры.

Замглавы Минэкономразвития Татьяна Илюшникова отметила, что вклад добровольчества в ВВП страны вырос с 0,4% в 2021 году до 0,67% в 2024 году. Ведомство отвечает за три пункта плана, включая развитие корпоративного волонтерства и создание вспомогательного счета НКО для оценки вклада сектора в экономику.

Ранее сообщалось, что число волонтеров в СОНКО выросло в два раза за 13 лет. Финансирование также показало ощутимый рост, превысив 2 трлн рублей.

Алсу Сабирзанова