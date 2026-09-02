Задолженность россиян по ипотеке выросла на 1,7%

При этом в Центробанке РФ также зафиксировали рост доли проблемных кредитов

Фото: Артем Дергунов

Задолженность населения России по ипотечным кредитам за второй квартал 2026 года увеличилась на 1,7% (в первом квартале — на 1,4%). В июне рост ускорился до +1%, что может быть связано с ожиданиями ужесточения условий «Семейной ипотеки» с 1 июля, сообщается в пресс-релизе Центробанка РФ.

Выдачи ипотеки во втором квартале выросли на умеренные 12%, составив в сумме 1,2 трлн руб. Основной вклад обеспечили рыночные кредиты: их объем увеличился почти в полтора раза и достиг 500 млрд руб. При этом доля ипотеки с господдержкой сократилась с 68 до 60%.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Доля проблемных кредитов при этом выросла на 0,2 п.п., составив к 1 июля 2,0%. Рост связан с созреванием займов, выданных в рамках массовой «Льготной ипотеки» на ИЖС в период повышенного спроса 2023–2024 годов. Тем не менее риски минимальны благодаря покрытию резервами на уровне 72% и наличию залогов.

Средневзвешенная ставка по новым рыночным кредитам снизилась незначительно — до 17,8% против 21% годом ранее. По прогнозам регулятора, годовой прирост задолженности по итогам 2026 года составит от 6 до 10%.

Ранее аналитики выявили значительный рост количества сделок по покупке жилья в Казани при общем снижении таких приобретений в других городах-миллионниках по России.

Зульфат Шафигуллин