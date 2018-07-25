Чем дальше в лес: тукаевскому экс-главе припомнили увод федеральных га в сосновом бору

Участки под ведение личного хозяйства среди сосен в 2012 году получили семьи учредителя «Челны-лифта», экс-главы УВД автограда и сотрудники кадастрового центра

В Татарстане — новый земельный скандал. По делу о мошенничестве и превышении должностных полномочий прошли обыски по восьми адресам, после которых на допрос в здание челнинского отдела Следкома был доставлен экс-глава Тукаевского района Василь Хазеев. На данный момент он официально задержан. С момента его не вполне добровольной отставки прошло всего семь месяцев. Вопросы у следствия есть и бывшему главе полиции автограда Файзулле Хусниеву, сын которого стал одним из получателей «зеленого гектара» без согласия собственника леса — Российской Федерации.

Обыски есть, подозреваемых пока нет



Обещанные главой челнинского отдела Следкома новые земельные дела не заставили себя ждать. Как выяснило «Реальное время», вечером 24 июля следователь по особо важным делам Станислав Хораськин возбудил производство по факту мошенничества и превышения полномочий в отношении неустановленных чиновников администрации Тукаевского района и получателей земли, а сегодня утром к предполагаемым фигурантам пришли с обысками.

Оперативные мероприятия проводились одновременно по восьми адресам в Набережных Челнах и пригороде. В частности, в домах бывшего главы Тукаевского района Василя Хазеева, директора и учредителя ООО «Челны-лифт» Михаила Подсекаева, бывшего начальника УВД Челнов Файзуллы Хусниева и ряда сотрудников кадастрового центра «Земельное бюро». Официального статуса подозреваемых у них пока нет.

Впрочем, как утверждают источники «Реального времени» в правоохранительных органах, вопрос о задержании Хазеева и других фигурантов будет решаться по результатам допросов в Следкоме.

Как лес на бумаге полем стал

Вкратце о фабуле вскрытого оперативниками УЭБиПК и следователями преступления. По версии силовиков, в 2012 году у группы лиц, «действующих под покровительством неустановленных высокопоставленных чиновников и руководителей правоохранительных органов города Набережные Челны», возникло желание прихватизировать часть лесного фонда РФ, и эта группа вступила в сговор с неустановленными руководителями исполкома Тукаевского района. А уже те, выходя за пределы полномочий, утвердили незаконные схемы расположения 11 участков с новыми кадастровыми номерами и присвоением категории земель сельхозназначения с разрешенным видом использования «для ведения личного подсобного хозяйства».

Между тем все эти участки общей площадью 11 га, по данным Государственного лесного реестра и ГКУ «Елабужское лесничество», находятся в сосновом бору недалеко от села Татарстан Князевского сельского поселения и по документам числятся лесом с 1971 года. Более того, право собственности РФ на эти земли было зарегистрировано еще в 2009 году!

Но бумажный перевод леса под пашню в нарушение целого ряда федеральных законов позволил местной власти распоряжаться им по-своему — например, сдать в аренду сроком аж на 49 лет, заведомо создав неконкурентные условия. Именно так, по данным следствия, получил участок сын Файзуллы Хусниева. Ущерб РФ только по этому эпизоду был оценен следствием в 1 млн 200 тыс. рублей, по всем 11 участкам он составил 13,2 млн рублей.

Сын Хусниева вернул участок

Хорошая новость: поскольку новой смены категории с ЛПХ под ИЖС (индивидуальную жилищную застройку) не последовало, до вырубки и застройки бора дело еще не дошло. Собственно, и признаков ведения подсобного хозяйства на участках вип-арендаторов из «Челны-лифта» и «Земельного бюро» силовики не обнаружили. Зато на старте доследственной проверки арендаторы зашевелились: по слухам, первым избавляться от неосвоенного участка с соснами побежал как раз сын отставного полковника полиции.

Отметим, что Файзулла Хусниев возглавлял полицейских автограда 10 лет — с 2003-го по 2013-й, и, как отмечается на сайте УВД, сделал немало для борьбы с преступностью, участвуя в разгроме и ликвидации кровавых банд «29-й комплекс», «Тагирьяновские», «Исламский джамаат», «Боксеры» и др., а еще именно при нем возвели «культурно-спортивный комплекс в лесной зоне и базу ОМОНа, дислоцированную в городе». Каким образом велась стройка в лесной зоне, возможно, узнаем в рамках нового дела.

Как сообщил «Реальному времени» следователь Станислав Хораськин, об отчужденных гектарах в Следком заявили сотрудники Министерства лесного хозяйства РТ. Непонятно лишь, почему они молчали на протяжении 6 лет? По словам следователя, в разработку силовиков попал и добытый кремлевскими борцами с коррупцией компромат на экс-главу Тукаевского района Василя Хазеева. В частности, проверялись истории с получением участка в 250 «квадратов» женой Хазеева в 2012-м и безвозмездная передача 18,5 га, позже оцененных в 111 млн рублей, дачному товариществу «Столица» в 2016-м. Оснований для возбуждения дел в обоих случаях силовики пока не нашли.

Отставка на фоне

Отметим, что межведомственная группа борцов с коррупцией работала в Тукаевском районе в 2014 году и в январе 2017-го. По некоторым данным, по результатам последней проверки Хазееву предложили подумать об уходе. И дали время до 60-летия. В ноябре 2017-го он справил юбилей, а в декабре покинул пост.

Василь Хазеев родился в деревне Кузкеево Мензелинского района ТАССР, закончил Казанский сельхозинститут и уже в 25 лет стал главным инженером колхоза им. Калинина Тукаевского, со временем стал его председателем, но уже в 91-м ушел на повышение в администрацию Челнов сначала начальником отдела продовольствия, затем заместителем мэра по аграрным вопросам. В ранге главы администрации Тукаевского района успел поработать два срока — в 1993—1997 и 2010—2017 годах. В промежутке успел порулить Набережночелнинским элеватором, межрайонным отделом Роснедвижимости и Комсомольским районом автограда.

На момент не вполне добровольной отставки Хазеева в Тукаевском районе уже раскручивалось дело об уводе по схожей схеме участка в 3,4 га в Боровецком лесу. Под следствие вместе с юристом ГК «Еврогрупп» Халиуллиным и двоюродным братом вице-премьера РТ Марданшиным попал еще один отставник — экс-глава тукаевского исполкома Расим Асылгараев, оформлявший перевод леса в земли сельхозназначения. В настоящее время участок, разделенный на 27 частей, часть из которых были проданы, возвращен в лесной фонд, преследование Асылгараева прекращено за деятельным раскаянием, два других фигуранта знакомятся с материалами дела. Кроме того, возобновлено расследование по делу другого экс-главы Тукаевского района — Тагира Харматуллина.

«Реальное время» будет следить за ходом новой лесной спецоперации силовиков.

P.S.: Вскоре публикации материала стало известно — Следком официально задержал Василя Хазеева на 48 часов. По окончании этого срока будет решаться вопрос об избрании меры пресечения.

