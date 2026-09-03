Путин призвал насильно не «выдавливать» школьников из 10-х классов

Президент России считает, что важно создавать необходимые условия подготовки специалистов

Фото: Динар Фатыхов

Президент России Владимир Путин призвал насильно не «выдавливать» школьников из 10-х классов. Об этом российский лидер заявил на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).

Путин подчеркнул, что вместо этого в стране необходимо создавать условия подготовки нужных для экономики России специалистов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Ранее министр образования и науки Республики Татарстан Ильсур Хадиуллин прокомментировал ситуацию с поступлением в десятый класс после девятого. Глава ведомства подчеркнул, что право на продолжение обучения в школе гарантировано каждому гражданину России, но с некоторыми оговорками.

После этого по проблеме с зачислением в десятые классы в школах выступили с заявлением в Минпросвещения РФ, а уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова раскритиковала школьные заведения.

Зульфат Шафигуллин