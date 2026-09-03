Ущерб от экономических преступлений в России за полгода вырос вдвое

Он достиг 328 млрд рублей

Ущерб от экономических преступлений в России за первое полугодие 2026 года достиг 328 млрд рублей. Об этом заявил генпрокурор России Александр Гуцан на сессии Восточного экономического форума, передает «Коммерсантъ».

За аналогичный период прошлого года ущерб составил 126 млрд рублей.



Резко упали и показатели возмещения ущерба. Если в прошлом году удалось вернуть почти 40% от суммы ущерба, то теперь — лишь 8%, отметил Гуцан. Он добавил, что необходимо оценить, как на это повлияло снижение контрольно-надзорной деятельности.

На той же сессии генпрокурор предложил ввести мораторий на проверки бизнеса, понесшего ущерб от атак ВСУ. По его мнению, это станет действенным инструментом поддержки малых и средних предприятий.

Алсу Сабирзанова