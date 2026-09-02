В Эстонии избрали нового президента

За кандидата проголосовал 71 депутат из 101 в парламенте

Канцлер права Эстонии Юлле Мадизе была избрана новым президентом страны депутатами Рийгикогу (парламента Эстонии), сообщает эстонский портал Delfi.

— Юлле Мадизе стала новым президентом Эстонии, — пишет телеграм-канал агентства.

Как уточняется, за ее кандидатуру проголосовал 71 депутат из 101 мандата в парламенте Эстонии.

Днем ранее бывший премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о принятом решении сложить полномочия депутата палаты общин от округа Холборн и Сент-Панкрас, чтобы сосредоточиться на международной деятельности. Он пояснил, что принял это решение после нескольких недель размышлений о дальнейших шагах в своей карьере, добавив, что считает данный момент подходящим, чтобы «передать эстафету своему преемнику».

Ранее сообщалось, что на пост президента Франции будет баллотироваться Рафаэль Глюксманн.

Никита Егоров