Выборы Фемиды: в председатели центрального суда Казани прочат кандидата из Нижнекамска

Источники «Реального времени» об интригах конкурса на руководящие посты в Вахитовском и Московском райсудах столицы Татарстана

Казани срочно требуются председатели двух районных судов. Конкурс на главную вакансию в Московском Квалифколлегия судей Татарстана вынуждена объявлять уже в третий раз, а вот место главы Вахитовского райсуда освободится лишь в марте 2019-го — по истечении второго шестилетнего срока полномочий Фаниса Мусина. Но конкурс на замещение и этой должности уже стартовал. Источники «Реального времени» полагают: на место Мусина будет выдвигаться нынешний председатель Нижнекамского горсуда Газиз Гисметдинов, которого якобы поддерживают братья-мэры Метшины. Сам Гисметдинов однозначного ответа по участию в конкурсе пока не дает.

Экс-помощник прокурора Казани, брат писателя-сатирика и меценат



Конкурс на замещение вакантных председательских должностей в Казани Квалифколлегия судей Татарстана объявила еще 10 июля. Но за пару недель не поступило ни одного заявления. Их отсутствие собеседники «Реального времени» связывают не с тем, что желающих нет, а с негласно принятым в судейском сообществе согласованием кандидатур еще до выдвижения. Тем более до конца срока подачи документов еще почти месяц, и это лишь первый этап конкурсной процедуры. Дальше кандидата или кандидатов должна одобрить региональная ККС и кадровая комиссия при президенте РФ, после «просвечивания» данных налоговиками, прокурорами, спецслужбами и т. д. И только после этого следует Указ президента РФ.

Источники «Реального времени» в судейском сообществе сообщили — на пост председателя Вахитовского суда Казани будет претендовать глава Нижнекамского суда Газиз Гисметдинов. Ему — 48 лет. Закончил юридический факультет КГУ в 1992 году и вот уже 26 лет работает по профессии. Карьеру начинал помощником прокурора Казани, в 2000 году был назначен судьей Советского райсуда Казани, через 11 лет занял пост заместителя председателя по гражданским делам, а в 2014-м ушел с повышением в горсуд Нижнекамска. Помимо основной должности занимает в судейском сообществе еще одну — заместителя председателя республиканской комиссии по приему квалификационного экзамена на должность судьи.

Гисметдинов родом из деревни Татарские Тимяши Чувашской АССР, вырос в многодетной семье сельского учителя и директора школы, ветерана войны. На сайте его родного поселения отмечается: в честь своего отца Газиз Гисметдинов учредил именную премию для чествования лучших учеников и лыжные гонки на приз Энвера Гисметдинова, в память о покойном брате — мастере спорта СССР по этому виду спорта, который в 90-е поднимал систему потребкооперации в Татарстане, а позже возглавлял фирму «Аш-су». Собственную страничку в сети ведет другой брат судьи — Дамир Гисметдинов, писатель-сатирик, известный по публикациям в журналах «Чаян» и «Крокодил» и общественной работе в руководстве исполкома организации «Всемирный конгресс татар».

Источники «Реального времени» в судейском сообществе сообщили — на пост председателя Вахитовского суда Казани будет претендовать глава Нижнекамского суда Газиз Гисметдинов. Фото nizhnekamsky.tat.sudrf.ru



«Газиз Минсагирович впервые об этом слышит»

По слухам, семья Гисметдиновых дружит с Метшиными, и мэр Казани заинтересован в своем человеке в Вахитовском суде, который рассматривает все споры городского исполкома. Подтверждения близкому знакомству судьи и мэра в открытых источниках найти не удалось. На вопрос «Реального времени», будет ли Газиз Гисметдинов выдвигаться на председательский пост в Казани, пресс-секретарь Нижнекамского горсуда Снежана Тартмина, переговорив с шефом, ответила так: «Газиз Минсагирович впервые об этом слышит. Готовится к открытию нового здания суда. Оно намечено на 10 августа».

Напомним, срок подачи документов на конкурс заканчивается 20 августа, так что ответ председателя сложно воспринимать, как категоричный отказ. Напротив, завершение храма Фемиды, о планах строительства которого говорили с первого дня работы Гисметдинова в Нижнекамске, можно посчитать определенным этапом и в его председательской карьере.

На открытие суда приглашены председатель Верховного суда Татарстана и президент республики. Нельзя исключать, что именно там пройдет то самое неформальное согласование кандидатур. Впрочем, как полагают источники «Реального времени», на ключевой судебный пост в Казани могут найтись и другие претенденты.

Фанис Мусин комментировать свои дальнейшие карьерные планы не стал

Куда уйдет Мусин?

Нынешний председатель Вахитовского суда Фанис Мусин комментировать свои дальнейшие карьерные планы не стал. Напомним, в декабре 2017 года региональная квалифколлегия рекомендовала его на пост руководителя Московского райсуда Казани, но уже по весне прошел слух: Мусин не прошел, его кандидатуру без объяснения причин отклонила президентская комиссия.

За несколько последних лет Вахитовский суд отметился в нескольких громких скандалах: к председателю были вопросы по уголовному делу ныне осужденного экс-судьи Конституционного суда РТ и экс-начальника правового управления Кабмина РТ Рашида Гафиятуллина, по истории с подменой долговой расписки на 8,8 млн рублей застройщика ЖК «Волжские зори» Ильгизара Хисматуллина, подшитой в гражданское дело суда. Как выяснили следователи, Хисматуллин является другом семьи председателя, общается и с ним, и с его сыном Эльмазом. Последний в феврале 2018-го был задержан в качестве подозреваемого в деле о мошенничестве на 2,6 млн рублей, следствие полагало, что эти деньги сыну судьи незаконно перечисляли за фиктивную работу в АО «Средне-Волжский Транснефтепродукт».

Однако татарстанская Фемида сначала отказала в аресте Мусина-младшего, а потом со второй попытки признала незаконным и возбуждение уголовного дела против него. Осадочек остался. Также в 2018 году Квалифколлегия судей РТ и Высшая квалифколлегия судей РФ защитили от уголовного преследования судью Вахитовского суда Галину Андреянову, но та предпочла уйти в добровольную отставку. Поговаривают, на фоне всех этих дел действующий председатель так серьезно рассорился с силовиками, что федералы заблокировали его назначение на новую руководящую должность в Казани. По слухам, заблокируют и попытки возглавить любой другой суд, как и назначение судьей Верховного суда РТ.

Впрочем, Мусин вполне может сохранить судейскую мантию в статусе рядового судьи Вахитовского райсуда — именно так поступил Константин Галишников, чьи председательские полномочия в Московском райсуде Казани истекли в ноябре 2016 года. В случае Мусина такой вариант маловероятен, полагают собеседники издания, считая, что председатель вполне может продолжить работу в управлении судебного департамента РТ либо филиале университета правосудия.

Первый конкурс на вакансию был объявлен в марте 2016 года, на него ожидаемо выдвинулся действующий председатель Константин Галишников (на фото справа), и крайне неожиданно для всех не прошел кадровую комиссию. Фото vs.tat.sudrf.ru



Приоритеты банка как помеха переназначению

Московский райсуд Казани живет без председателя уже второй год. Первый конкурс на вакансию был объявлен в марте 2016 года, на него ожидаемо выдвинулся действующий председатель Константин Галишников и, крайне неожиданно для всех, не прошел кадровую комиссию. Источники «Реального времени» называли две возможные причины — некий конфликт интересов и отсутствие армейской службы. Несмотря на то, что закон обратной силы иметь не должен, «репрессии» по не служившим госслужащим и силовикам уже привели к тому, что мечтающая о карьере молодежь готова к году строевой даже в случае негодности к таковой. Коснулось это и судебной системы.

Версия о конфликте интересов в изложении одного из собеседников «Реального времени» прозвучала так: супруга председателя занимала не слишком высокий пост в одном из банков, центральный филиал которого находился в одном районе Казани, а все судебные споры банк почему-то предлагал решать по месту работы мужа своей сотрудницы. После того, как документы о переназначении Галишникова завернули, ККС РТ в 2017-м объявила повторный конкурс, дала рекомендацию Фанису Мусину и вновь из Москвы пришел отказ.

Поговаривают, что на третий конкурс попробует вновь заявиться судья и зампред Совета судей Татарстана Константин Галишников — якобы, конфликт интересов разрешен — супруга сменила место работы. Комментировать ситуацию сам Констатин Игоревич отказался.

Впрочем, выборы Фемиды не предполагают сохранение тайны на всех этапах конкурса. Так что имена всех претендентов на председательские посты станут известны в конце августа — начале сентября. И пусть победят самые достойные!