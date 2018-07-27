Нетеатральная трагедия: драматург Гафур Каюмов погиб на сцене арского ДК

Подробности ужасной случайности, повлекшей за собой смерть актера, сыгравшего в татарском фильме «Зулейха»

Накануне, 26 июля, в Арске неожиданно оборвалась жизнь татарстанского драматурга, актера и исполнителя роли в фильме «Зулейха» Гафура Каюмова. По воле случая творческий деятель погиб практически на сцене, неудачно упав с лестницы и наткнувшись на металлическую конструкцию, которая прошла буквально через весь торс. Врачи Арской ЦРБ боролись за его жизнь два часа, но спасти не смогли. Подробности происшествия — в материале «Реального времени».

Случайность ценой в жизнь

Накануне во Дворце культуры Арска во время репетиции спектакля, готовящегося к форуму татарских женщин «Ак Калфак», трагически погиб 59-летний драматург и актер Гафур Каюмов. Творческий деятель отвечал за музыкальную часть и во время подготовки спектакля начал подниматься по лестнице, приставленной к комнате чуть выше сцены, в которой хранятся декорации.

Со слов работников ДК, обычно поднимающегося по лестнице человека кто-то страхует, но в этом случае лестницу никто не придерживал — по предварительным данным, Каюмов находился на сцене один и, поднимаясь, оступился или лестница под ним «поехала», в результате чего он стал падать вниз. При этом слева от лестницы находились отопительные трубы, отросток одной из которых, предположительно, торчал рядом. Драматург по стечению обстоятельств упал именно на него — металлическая конструкция зашла с поясницы слева и по диагонали пропорола тело до левого плеча, повредив легкое. Инородный предмет он вытащил сам, после чего к нему на крики о помощи подбежали другие сотрудники ДК и вызвали скорую.

Во Дворце культуры Арска готовился спектакль к форуму татарских женщин «Ак Калфак». Фото prosvetcult.ru



— В Арскую ЦРБ пациент поступил в 18.05. Борьба за его жизнь продолжалась около 2 часов. К сожалению, пациент скончался вследствие травм, несовместимых с жизнью. Были проведены все необходимые медицинские обследования и оперативное вмешательство, — сообщили «Реальному времени» в пресс-службе Минздрава РТ.

В пресс-службе Следственного комитета РТ «Реальному времени» сообщили, что по факту гибели Гафура Каюмова начата доследственная проверка. Ее проводит Арский межрайонный следственный отдел.

«Ужасно говорить о нем в прошедшем времени»

Режиссер, продюсер и актер Рамиль Тухватуллин, в чьем фильме «Зулейха» Гафур Каюмов сыграл одну из главных ролей, в разговоре с корреспондентом «Реального времени» был откровенно подавлен.

— Страшная, нелепая смерть, просто проявление какой-то кармы. Это был замечательный, добрейший человек, я знаком с Каюмовым еще со времен театрального училища. Ужасно говорить о нем в прошедшем времени, говорить «был». Каюмов — человек театра, он жил им. И погиб практически на сцене. Он снимался у меня в фильме «Зулейха», работать с ним было легко и радостно. Хорошо, что есть такая картина, это теперь память о нем, — говорит творческий деятель.

Рамиль Тухватуллин, в чьем фильме «Зулейха» Гафур Каюмов сыграл одну из главных ролей, был откровенно подавлен. Фото kazanfirst.ru

На съемках «Зулейхи» пришлось поработать с Каюмовым и фотографу Рамису Назмиеву.

— Я с ним сталкивался по работе, мы встречались на съемках фильма «Зулейха». Не скажу, что мы дружили, но за время работы над фильмом он проявил себя как добросовестный и порядочный человек, с которым приятно работать, — говорит Назмиев.

— Естественно, чувствуешь сожаление. И вызывает законное недоумение, как допустили подобную оплошность при эксплуатации Дворца культуры. Я думаю, это повод как минимум для выяснения причин, по которым столь халатно отнеслись к безопасности, — говорит собеседник издания.

Театр имени Камала, где также работал погибший, выразил свои соболезнования в связи с его утратой.

«Коллектив Татарского государственного академического театра им. Г. Камала выражает глубокое соболезнование родным, близким и коллегам покойного. Искренне разделяем боль и горечь невосполнимой утраты», — опубликовано сообщение на сайте театра.

Театр имени Камала, где также работал погибший, выразил свои соболезнования в связи с его утратой. Фото sistema-stage.ru

Драматург двух республик и работник множества театров

Гафур Каюмов родом из арской деревни Новая Сарда. В 1983 году он окончил Казанское театральное училище и отправился до 1990 года работать в Республиканский передвижной театр. Следующим местом работы творческого деятеля стал Татарский академический театр, которому он служил до 1997 года. После этого он успел поучаствовать в постановке спектаклей в Буинском районе и с 2005-го по 2007 год поработать главным режиссером Альметьевского театра.

С конца 80-х Каюмов также начал писать пьесы, которые впоследствии ставились в театрах Татарстана и Башкортостана. Среди его произведений — «Наследие», «Индианка», «Раскрой глаза, я здесь» и другие. Кроме того, он показал себя как актер. В его портфолио — роли Исмагила в фильме «Галиябану» по пьесе Мирхайдара Файзи и Салимжана в фильме Рамиля Тухватуллина «Зулейха», снятом по пьесе Гаяза Исхаки.

Каюмов также играл в пьесах Файзи «Возлюбленная», Разманкулова «Волны подо льдом», Исхаки «Жан Баевич» и в «Станции Шамбодэ» Лабиша.