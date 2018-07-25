Силиконовая долина по-казански: загадочные строители нашли 4 миллиарда на долги Даутовой?

Строительная компания «Балкыш» просит разрешать ей разом расплатиться с кредиторами «КЗСК-Силикона»

В деле завода «КЗСК-Силикон» Евгении Даутовой намечается неожиданный поворот: как выяснило «Реальное время», все многомиллиардные долги предприятия-банкрота перед кредиторами разом захотела погасить строительная компания «Балкыш». Проблемы, которые сам должник не мог решить несколько лет, загадочные строители из Казани обещают уладить за 20 дней. Суд решил рассмотреть щедрое предложение в начале августа. В ситуации разбиралось «Реальное время».

Дайте только 20 дней

16 июля в Арбитражный суд РТ, а также в адрес конкурсного управляющего АО «КЗСК-Силикон» Аркадия Черкасова поступило заявление от директора казанской строительной компании «Балкыш» Хайдара Закеева. В нем Закеев пишет, что его фирма собирается полностью погасить требования кредиторов «Силикона» и просит суд рассмотреть его заявление «в кротчайшие сроки» (орфография сохранена).

Расплатиться по чужому долгу директор СК «Балкыш» обещает в течение 20 дней после того как суд разрешит это сделать, вынеся соответствующее определение. Он указывает, что фирма готова сделать это, перечислив необходимую сумму на банковский счет должника. 23 июля судья Альбина Маннанова ознакомилась с заявлением СК «Балкыш» и приняла его к производству. Рассмотрение назначено на 9 августа.

«Балкыш» — фирма с уставным капиталом 10 тыс. рублей и пропиской по адресу массовой регистрации. Известно о ней крайне немного. Компания появилась в июле 2008 года, ее единственным собственником сейчас является Рашит Сафин. Он же возглавляет зарегистрированное в Чувашии научно-производственное объединение «Экосистемы» и числится одним из учредителей профсоюза работников малых предприятий «Народный».

Даутову обвиняют в злоупотреблении полномочиями, растрате средств и фальсификации финансовых документов «Спурт Банка», который она возглавляла. Фото Максима Платонова



Что побудило СК «Балкыш» платить за «КЗСК-Силикон» и как связаны эти компании — неясно. Поговорить с Закеевым не удалось — телефон, который он указал для связи в заявлении, выключен. Конкурсный управляющий Аркадий Черкасов на звонки не отвечал, кредиторы «Силикона» оставили письма без ответа, а бывший директор компании Владислав Клиенков сказал, что ничего не знает: «Я не работаю на «КЗСК-Силикон» уже несколько месяцев. Без понятия, что там происходит».

Предложение разом удовлетворить все требования кредиторов «Силикона» по времени почти совпало с двумя другими событиями: продлением конкурсного производства в отношении компании еще на 4 месяца, до 18 ноября 2018 года, а также мерой пресечения совладелице завода Евгении Даутовой. Напомним, 20 июля ее поместили под домашний арест до 6 октября; Даутову обвиняют в злоупотреблении полномочиями, растрате средств и фальсификации финансовых документов «Спурт Банка», который она возглавляла. Даутова вину признала.

Должник Минпромторга, ВЭБа и ФНС

Проблемы у «КЗСК-Силикона» — проекта, в котором на первых порах участвовала госкорпорация «Внешэкономбанк» (подробнее в справке) — начались еще несколько лет назад. Само банкротство длится больше года. Его инициировало московское ООО «Метар Инжиниринг» — в августе 2016-го оно отсудило у «Силикона» долг за поставку арматуры (более 42 млн рублей с учетом пеней и судебных расходов), но денег так и не получило. В июне прошлого года суд ввел в «Силиконе» наблюдение, а еще через полгода, в январе 2018-го, открыл конкурсное производство. На тот момент требования кредиторов третьей очереди достигли 4,27 млрд рублей.

С тех пор конкурсный управляющий «Силикона» получил еще несколько заявлений о включении в реестр требований. Например, в мае этого года требование в размере 275 млн рублей предъявил Минпромторг РФ, месяцем ранее 40,8 млн рублей по контракту от 2014 года пожелала взыскать компания «Стройгрупп СК», а управление ФНС по Татарстану заявило о своих требованиях к «Силикону» на сумму 837,8 млн рублей.

Управление ФНС по Татарстану заявило о своих требованиях к «Силикону» на сумму 837,8 млн рублей. Фото nalog.ru



«КЗСК-Силикон» банкротился одновременно со «Спурт Банком», который по его вине потерпел крах. В сентябре 2017 года, вскоре после того как банк остался без лицензии, суд по заявлению ЦБ признал его банкротом. Как указывал регулятор в сообщении об отзыве лицензии, «Спурт» подвело кредитование «крупного инвестиционного проекта», связанного с его собственниками («КЗСК-Силикон»), финансовое положение которого ЦБ оценил как «критическое». Временная администрация «Спурт Банка» летом прошлого года установила, что его обязательства составляют 12,55 млрд рублей, а стоимость имущества — лишь 8,33 млрд рублей.

Претензии у кредиторов были и лично к Евгении Даутовой. Как писало «Реальное время», «Внешэкономбанк» через суд пытался лишить ее контроля над компанией «Газ-Маркет» (владеет пакетом акций ОАО «КЗСК»), 51% в «КЗСК-Силиконе», получить принадлежащие этим юрлицам здания и земельные участки, а также личное имущество Даутовой. Дело в том, что все это было предметом залога по кредитам на строительство «Силикона».

Артем Малютин