Новак: пока ни одно из предприятий не подпадает под указ о внешнем управлении

Указ призван превентивно обозначить стимулы

Фото: Максим Платонов

Указ о введении внешнего управления на объектах критической инфраструктуры носит превентивный характер, и на сегодняшний день нарушений не выявлено. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак на полях Восточного экономического форума, передает «Интерфакс».

— На сегодняшний день таких сведений нет. Указ призван превентивно обозначить стимулы для того, чтобы предприятия активнее занимались защитой своих объектов в постоянном режиме, — сказал Новак.

В конце августа президент Владимир Путин подписал указ №604, согласно которому объекты критической инфраструктуры, владельцы которых не обеспечили их безопасность, могут передаваться во временное управление по решению правительства. Основанием может стать неэффективность мер по защите от БПЛА или несвоевременное восстановление объектов после атак.

Путин во вторник пояснил, что указ не предусматривает национализацию, а направлен на объединение усилий для защиты объектов. Под КИ понимаются объекты ТЭК, промышленности, связи, транспорта, энергетики, коммунальной инфраструктуры и жизнеобеспечения, а также другие объекты, важные для безопасности и экономической стабильности.

Временное управление может быть введено в отношении имущества, ценных бумаг и имущественных прав как российских, так и иностранных владельцев. Временным управляющим по умолчанию назначено Росимущество, но по поручению президента правительство может определить иное лицо. Расходы на управление будут покрываться за счет доходов от использования имущества.

Ранее сообщалось, что временное управление введут за саботаж решения властей на предприятиях. Указ будет применяться в случаях, когда систематически игнорируются решения властных структур.

Алсу Сабирзанова