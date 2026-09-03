Греф допустил дальнейшее снижение ключевой ставки ЦБ
Однако вероятны тактические паузы
Глава Сбербанка Герман Греф на полях Восточного экономического форума заявил, что центробанк может продолжить постепенное снижение ключевой ставки, однако в этом процессе вероятны тактические паузы, передает РИА «Новости».
— Реальная процентная ставка остается достаточно высокой… Вполне возможно постепенное дальнейшее снижение ключевой ставки. Но в этом процессе возможны тактические паузы, — сказал Греф журналистам.
Ранее сообщалось, что задолженность россиян по ипотеке выросла на 1,7%. При этом в Центробанке РФ также зафиксировали рост доли проблемных кредитов.
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