Греф допустил дальнейшее снижение ключевой ставки ЦБ

Однако вероятны тактические паузы

Глава Сбербанка Герман Греф на полях Восточного экономического форума заявил, что центробанк может продолжить постепенное снижение ключевой ставки, однако в этом процессе вероятны тактические паузы, передает РИА «Новости».

— Реальная процентная ставка остается достаточно высокой… Вполне возможно постепенное дальнейшее снижение ключевой ставки. Но в этом процессе возможны тактические паузы, — сказал Греф журналистам.

Ранее сообщалось, что задолженность россиян по ипотеке выросла на 1,7%. При этом в Центробанке РФ также зафиксировали рост доли проблемных кредитов.

Алсу Сабирзанова