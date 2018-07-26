ДУМ РТ о тверке на фоне «Кул-Шарифа»: это некрасиво, но мы не правоохранительные органы, чтобы наказывать

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В Духовном управлении мусульман осудили видео 20-летней танцовщицы Анастасии Малышевой на фоне «Кул-Шарифа». При этом в управлении отметили, что повлиять на подобные действия не могут.

«Любое мероприятие, которое происходит в центре города, всегда может охватить на своем фоне мечеть, да, мы говорим, что это некрасиво, но мы не правоохранительные органы, то есть наказать или запретить действия людей не можем. В данном случае поступок считаем аморальным и подобные действия порицаем», — рассказали «Реальному времени» в ДУМ РТ.

Напомним, что после публикации видео с танцем общественность разделилась на два лагеря: одни осудили танцовщицу за неуважение к чувствам верующих, другие не увидели в танце ничего оскорбительного. В комментариях к ее посту пользователи оповестили блогера, что уже направили письма с жалобами в ДУМ РТ и Совет муфтиев России. Подробно — в материале «Реального времени».